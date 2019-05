El movimiento y la música son dos cosas que van de la mano, así que sigo con pasión el mercado de dispositivos portátiles, con los cuales he viajado cientos de kilómetros, y el de los mejores oradores para escuchar mis pistas favoritas, solo en casa tengo sobre diez.

Smartwatch es una serie de guías de compras diseñadas para aquellos que buscan un reloj inteligente. En esta colección encontrarás, de hecho, varias guías y consejos diseñados específicamente para un objetivo. Ayudarte a elegir el mejor smartwatch inteligente del mercado, el que mejor se adapte a tus necesidades específicas.

El universo de los relojes inteligentes, hasta la fecha, es realmente vasto. Demasiado grande, especialmente a los ojos de un usuario menos experimentado que por primera vez se enfrenta a una compra de este tipo. Hoy en día, de hecho, hay pulseras diseñadas y fabricadas para diferentes categorías de usuarios, con sus respectivos usos. Sobre esta base hemos decidido desarrollar una serie de guías de compras organizadas de acuerdo a tus necesidades y/o preferencias.

Para desarrollar estas guías, nuestra redacción ha examinado uno a uno los dispositivos de las principales marcas, seleccionando los mejores y ubicándolos en sus categorías de pertenencia. Para ello, hemos recurrido exclusivamente a los mejores sitios e-commerce disponibles en España- uno entre todos, Amazon – dándote la oportunidad de tener siempre los mejores precios en los productos que verás aparecer en nuestros artículos. La relación calidad/precio es importante para nosotros, y pensamos que sin duda es lo mismo para todos los que leen esta página que se enfrentan a una compra de estas proporciones. Cuando usted estás a punto de hacer una compra de este tipo, nuestro consejo es que tengas visión de futuro, siempre y en cualquier caso. Al gastar un poco más, a menudo y de buena gana, usted podrá obtener un producto más duradero, o con algunas ventajas más. En este sentido, garantizamos nuestro compromiso de ofrecerte los mejores precios disponibles en la red, con el objetivo de facilitar tu compra y de disfrutar de la mejor relación calidad/precio de los productos seleccionados por nosotros.

Todos los artículos son constantemente monitoreados por nuestro equipo y actualizados mensualmente. Con el fin de ofrecerte una visión constantemente actualizada del mejor Smartwatch del mercado. Es por eso que en nuestras guías nunca encontrarás productos obsoletos, sino que puedes estar seguro de que siempre tendrás disponibles los últimos productos, equipados con las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Ponemos mucho cuidado en garantizarte sólo lo mejor, para que puedas estar seguro de que comprar un producto que aparece en nuestras guías de compra no te decepcionará. Para más detalles sobre cómo producimos nuestras guías, sin embargo, te remitimos a la página cómo trabajamos.

Smartwatch: todo lo necesario para conocer antes de comprar

Antes de comprar un reloj inteligente, debes tener claro lo que necesitas. En los últimos años, varias empresas de alta tecnología han comenzado a diversificar sus portfolio presentando diversas soluciones inteligentes, entre las que se incluyen smarttband (o fitness tracker) y smartwatch. Aunque algunas bandas inteligentes casi se pueden equiparar a un reloj real – te recomendamos que eches un vistazo a nuestra reseña del Fitbit Charge 2 para ver de qué estamos hablando – la elección de un producto en lugar de otro cambia enormemente el tipo de experiencia del usuario.

Los mejores Smartwatch tienen pantallas grandes diseñadas para una visión más completa de la actividad física y especialmente de las notificaciones, mientras que la mayoría de las bandas inteligentes, sin embargo, integran pantallas que son extremadamente pequeñas o incluso ausentes. Si tu objetivo es mantenerte en forma y no necesitas llevar un reloj de verdad, un smartwatch puede ser el producto adecuado para comprar; por otro lado, si crees que necesitas un producto capaz de hacer ambas cosas, entonces deberías elegir con inteligencia el mejor reloj inteligente disponible en el mercado.

¿Qué Smartwatch? los factores a considerar

Una vez que toda la charla hecha al principio del artículo esta clara, empezamos a considerar cuáles pueden ser los factores que empujan a un usuario a comprar un Smartwatch. A diferencia de las bandas inteligentes, estos wearable están diseñados para un uso ligeramente diferente, ya que a menudo también se dedican a la gestión de notificaciones desde teléfonos inteligentes, así como a todo lo relacionado con el seguimiento de la actividad física. Esto significa que un determinado producto puede ser el mejor Smartwatch para una persona y no para la otra; por lo tanto, antes de considerar la compra, debes entender lo que quieres hacer.

En primer lugar, tenemos que considerar el soporte a las plataformas móviles más utilizadas: iOS y Android. Algunos de los mejores wearable sólo ofrecen soporte para una de las dos plataformas – tomemos como ejemplo el Apple Watch – por lo que debes prestar atención al tipo de modelo que deseas comprar. En segundo lugar, qué módulos de conectividad necesitas: los que mejor integran tanto Bluetooth como GPS pero, si lo deseas, hay relojes que sólo ofrecen conectividad Bluetooth.

Algunos, sin embargo, como el Samsung Gear S3 Frontier incluso integra un módulo LTE asociado con un eSIM. Este podría ser el mejor reloj inteligente para aquellos que quieren tener la libertad de moverse sin su smartphone y estando seguro de seguir recibiendo llamadas, mensajes de texto y más. Al final, el presupuesto a su disposición pesa sin duda sobre su elección. En este caso siempre te aconsejamos que pienses a largo plazo; gastar algo más, buscando el mejor reloj inteligente del mercado, te permite disfrutar de un producto con varios años de uso.

