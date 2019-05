Smartwatch cardíaco: los mejores dispositivos

Samsung Gear Sport

Junto con importantes actores en el mercado de dispositivos portátiles, Samsung ha impuesto desde hace mucho tiempo su línea de productos con la presencia de válidos smartwatch y smartband. El Samsung Gear Sport es el último de los relojes cardio smartwatches que tiene una connotación más bien deportiva, incluso si puede ser utilizado con seguridad incluso por aquellos que practican la actividad física de una manera amateur y sin un calendario fijo. A pesar de sus dos años de vida -se presentó por primera vez en la IFA 2017-, Gear Sport también conoce su propio diseño.

Es algo que ya hemos visto antes con los modelos antiguos de Gear, y de hecho este reloj inteligente puede ser visto como la evolución normal de toda la gama. Obviamente, como todos los smartwatches de Samsung, también Gear Sport basa su funcionamiento en Tizen OS, el sistema propietario que el gigante surcoreano ha desarrollado para todo el segmento de los wearable.

Proponemos considerarlo como el mejor smartwatch cardíaco por la gran calidad del sensor HR en la espalda. Los datos, que se recogen constantemente 24/7, son tan precisos y válidos que imitan a los que se pueden capturar con un cinta de pecho. Normalmente la cinta de pecho es la en la que se confía cuando se quiere una medición muy precisa, y en este caso la compañía hi-tech ha trabajado duro para proporcionar un seguimiento tan preciso que usted no teme la comparación con estos dispositivos de seguimiento.

Esto hace que el Samsung Gear Sport sea una de las mejores opciones a tener en cuenta a la hora de comprar un smartwatch cardíaco.

Samsung Gear Sport: nuestra prueba

Samsung continúa su asalto a la industria de dispositivos wearable con un sportwatch que me sorprendió positivamente. Samsung Gear Sport fue lanzado en 2017, pero sigue siendo uno de los dispositivos más exitosos de los últimos años. El mérito es obviamente de Samsung, ahora capaz de manejar sin problemas elementos complejos como el seguimiento de la actividad física (incluso a través de tecnologías de auto-seguimiento), pero también y especialmente de TizenOS que finalmente no tiene nada que envidiar al Wear OS o Apple watchOS.

En mi test Gear Sport he centrado mi atención en tres aspectos que considero muy importantes: los sensores, la autonomía y la aplicación móvil. El Gear Sport tiene un gran número de sensores, incluyendo el sensor de frecuencia cardíaca y el módulo GPS. Así que, además de seguir elementos básicos como los pasos, la distancia recorrida y las calorías quemadas, encontré un seguimiento muy preciso de los latidos del corazón, incluso en la piscina.

Las pruebas me han visto involucrado en el entrenamiento en interiores (cinta y cuclillas) y al aire libre (qué y cómo caminar) y no he encontrado puntos débiles relacionados con el seguimiento de diversas actividades. El módulo GPS también establece una conexión estable en cuestión de segundos. La autonomía se basa en un módulo de 300 mAh que me ha permitido cubrir 3 días de uso completo, sin exagerar con el módulo GPS, este último es un elemento muy exigente para la batería y consigue descargarla en poco menos de 14 horas si se deja siempre activa.

Finalmente, la salud de Samsung finalmente se ha convertido en la aplicación de fitness que he estado esperando. Además de mostrar todos los elementos trazados por los sensores, ahora proporciona información interesante sobre cómo mejorar su rendimiento físico o la calidad del sueño.