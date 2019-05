Smartwatch barato: dispositivos smart a buen precio

LG Watch Style

Dejando atrás las líneas marcadas y decisivas de los dos primeros smartwatches que vimos, el LG Watch Style es lo que podríamos llamar uno de los mejores smartwatch baratos para los amantes de las líneas suaves. Recuerda que el smartwatch nació con Android Wear 2.0 (ahora llamado Wear OS), por lo que es perfectamente capaz de ofrecer lo mejor de la plataforma móvil de Google.

Per via del suo aspetto l’LG Watch Style potrebbe essere perfetto per una ragazza, decisamente più a suo agio con una cassa “morbida” senza però sacrificare la qualità dei materiali. La cassa è in plastica, di buona qualità, ed ospita un display con tecnologia P-OLED da 1.2 pollici con risoluzione 360 x 360 pixel, perfetto per essere sfruttato in qualsiasi condizione di illuminazione. L’unico elemento fisico è il piccolo tasto incastonato al lato destro della corona; questo, alla pressione, serve per attivare l’app drawer, per scorrere lungo una lista oppure per richiamare Google Assistant.

Dado el objetivo y el precio de este smartwatch barato, LG Watch Style ve la ausencia de algunos sensores/módulos. En la parte posterior, por ejemplo, no hay un sensor HR para los latidos del corazón, al igual que falta un módulo GPS. A pesar de ello, el smartwatch puede usarse para controlar la distancia recorrida, las calorías quemadas, los pasos, la calidad del sueño y mucho más. La batería de 240 mAh se puede utilizar de forma continua durante un par de días, si es necesario.