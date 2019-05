Smartphone Windows Phone: cómo y cuál elegir

Mejor smartphone Windows Phone: cuál comprar

En un entorno que no contiene una gran cantidad de dispositivos, elegir uno no es difícil, o al menos no tan difícil como en el caso de Android, un sistema operativo integrado por innumerables empresas. Los smartphone Windows Phone están creciendo en este momento, lo que hace necesaria una “guía” general. En este punto, la juventud del producto pone a muchos interesados ante una pregunta: ¿cuál es el mejor smartphone Windows Phone?

Incluso antes de profundizar esta guía, como verás, hemos agregado “teléfonos inteligentes mixtos” es decir los que ya se comercializan con Windows 10 Mobile (como el Lumia 550, 650, 950, 950 XL y otros) y se actualizaron al nuevo Windows 10 Mobile Anniversary Update, y otros smartphone Windows Phone que se actualizarán en breve a la última versión del sistema operativo, de forma gratuita, como ya está ocurriendo desde mediados de marzo. A lo largo de los meses y durante las diversas revisiones mensuales a las que esta guía hará referencia, la fase de transición nos llevará a excluir todos los teléfonos inteligentes con Windows Phone para ‘premiar’a los que ya están listos para Windows 10 Mobile. Así que vamos a tener una descripción completa de los mejores smartphone Windows Phone / Windows 10 en el mercado, indicando los grupos más recomendados para ciertos tipos de usuarios.