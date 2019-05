Smartband Sony: descubre los mejores productos

Smartband Sony: cuál comprar

Después de ver qué smartwatch Sony tiene sentido considerar para la compra de un reloj inteligente, en esta guía iremos a ver cuáles son las smartband Sony válidas si buscas un fitness tracker. Además de estar ocupado en el lado de los teléfonos inteligentes, cámaras, etc., el gigante japonés, así como muchas otras empresas de alta tecnología, también está presente en el campo de los wearable (smartwatch y smartwatch).

En comparación con las categorías de productos que hemos mencionado un poco más arriba, cabe señalar que Sony no está igualmente comprometida con un lanzamiento estricto de productos relacionados con el campo de los fitness tracker. De hecho, mientras que otras grandes compañías como Fitbit, Garmin, Samsung, Apple, están acostumbradas a anunciar nuevas versiones de forma regular (más o menos una vez al año), Sony nos hace esperar unos meses más. Sin embargo, este período de tiempo no debe hacer pensar que las bandas smartband Sony son inferiores a los productos lanzados por la competencia; cada producto tiene su propio nicho de mercado y sirve a un grupo particular de usuarios.

Las bandas inteligentes incluidas en esta guía son pocas pero particulares: la primera es muy mínima, con el número esencial de sensores para el seguimiento de la actividad física y sin pantalla (está diseñada para usuarios a los que les gustan las soluciones discretas). El segundo, en cambio, gracias a la presencia de una pantalla E-Ink curvada, es una interesante mezcla entre una smartband y un smartwatch. Podemos decir que ambos productos pueden ser un buen punto de partida para aquellos que nunca han probado un tracker de fitness, o para aquellos que no tienen ganas de gastar demasiado.