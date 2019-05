Smartband Huawei: descubramos los nuevos productos

Smartband Huawei: cuál comprar

Entra en cualquier tienda de electrónica y te darás cuenta de que Huawei produce un gran número de dispositivos. Mucha gente piensa que el gigante chino sólo participa en el desarrollo de un gran número de teléfonos inteligentes, pero en realidad no es así. Junto con este importante segmento de mercado – Huawei es ahora uno de los primeros fabricantes de teléfonos inteligentes del mundo -, la empresa china también se dedica al desarrollo de dispositivos wearable.

Dejando de lado los smartwatches Huawei, descubrimos que hay una serie de productos en preparación que se refieren a las smartband. En este campo en particular notamos una estrategia que podría decirse que es común entre las empresas chinas, pero desde este punto de vista Huawei no se centra por completo en el factor económico como por ejemplo Xiaomi. Las smartband Huawei son ciertamente baratas pero también ricas en tecnología y otros elementos que las hacen igualmente competitivas. Así que no sólo la atención a la cartera, sino también la presencia de características que podrían atraer la atención de los usuarios que están buscando algo más que una simple smartband.

En este caso descubrimos cómo las smartband Huawei están diseñadas tanto para proporcionar información importante sobre el seguimiento del sueño, como para la acción física en sí misma gracias a una importante asociación con la Facultad de Medicina de Harvard (Harvard Medical School). Para una mejor visión de nuestra guía, hemos decidido mostrarte los productos en orden ascendente de precio. Descubrirá que incluso el más barato tiene características interesantes.