Smartband barata: las mejores soluciones para estar en forma

Smartband barata: cuál comprar

Dentro de esta guía sobre la mejor smartband barata, veremos cuáles son las soluciones más adecuadas para seguir el punto de actividad física como objetivo no superar los 100 €. Este umbral no se eligió por casualidad: muy a menudo, más allá de este rango de precios, se proponen soluciones dirigidas a usos más específicos, como correr, nadar, andar en bicicleta, etc. El umbral de 100€ también sirve para mostrar cómo la ecuación barato= malo no siempre es válida, y de hecho los productos de esta guía son famosos por su calidad.

Algunos fitness tracker aquí han vendido más que otros – es difícil no mencionar el Mi Band 3 de Xiaomi -, pero todos tienen una excelente relación calidad-precio. La mayoría de los productos que recomendamos comprar están equipados con un sensor de HR para la frecuencia cardíaca, mientras que otros, como Fitbit Flex 2, disponen de tecnologías que permiten realizar un seguimiento automático del tipo de actividad física que se realiza.

Como siempre, estamos empezando a considerar el modelo más barato y llegando gradualmente al más caro; todos, sin importar el precio, permiten rastrear tu actividad física sin ningún tipo de problema, también confiando en aplicaciones complementarias de alta calidad.