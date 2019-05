Skin Nintendo Switch: nuestra guía de compras

PDP Zelda Protección de la Pantalla y Skin Collector’s Edition

PDP es una empresa con una especial relación con Nintendo, de la que produce muchos productos bajo licencia oficial. No sólo se trata de una skin delux con el tema The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sino que las calcomanías que se aplican en la tableta están construidas alrededor de una película protectora de pantalla que representa un buen valor añadido, especialmente si te preocupa el riesgo de tener que superponer skin y película. En cuanto a las características de la skin, en nuestra opinión el punto fuerte es la decoración del dock, muy sobria y con un diseño particularmente convincente – pero los fanaticos de Link y Hyrule podrían apreciar algo tan explícito.