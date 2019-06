Sistema domótico: los mejores productos para crearlo

Productos para un sistema domótico basado en Google Assistant

El ecosistema similar al Apple HomeKit de Google Home es Google Assistant, y la aplicación correspondiente a Home es Google Home. Sin embargo, las diferencias entre los dos sistemas, y especialmente entre las aplicaciones, no son pocas. Mientras que la aplicación Casa de Apple quiere ser un hub para la gestión de los dispositivos del sistema domótico, no sólo en la fase de configuración, sino también durante el control diario del mismo, por el contrario Google Home es más confuso, con muchas secciones diferentes, y una herramienta para asociar sus accesorios domóticos al ecosistema, pero nada más. La elección en este caso fue centrarse más en el control por voz, gestionado por el Asistente de Google. La creación de escenas complejas en las que los dispositivos -incluso de marcas diferentes- se comunican entre sí es aquí un proceso menos transparente, a menudo imposible. Sin embargo, el ecosistema de Google Assistant es soportado por muchos fabricantes, y es posible encontrar accesorios incluso a precios más bajos. También es la opción más adecuada para los usuarios de Android, que en cualquier caso no podían aprovechar el ecosistema de Apple.

Iluminación con Google Assistant

Como dijimos al principio de la guía, el hecho de que un producto sea compatible con un ecosistema no excluye la compatibilidad total con otros; de hecho, la línea Philips Hue es el mejor producto para la iluminación, incluso para aquellos que quieran aprovechar las ventajas de Google Assistant. Sin embargo, en este caso hay muchas opciones diferentes, incluso con una relación calidad-precio mucho más atractiva. Por eso vamos a recomendar aquí una alternativa a Philips Hue para los usuarios de Android, a saber, los productos de la marca Yeelight, una empresa que se refiere al gigante Xiaomi.