Sillones gaming: cómo y cuál elegir

IntimaTe WM Heart YH-7239

Este sillón gaming está tapizado en cuero PU, tiene un respaldo acolchado y ajustable independientemente y un reposacodos; pesa 23,5 kg y soporta un peso máximo de 125 kg.

La relación calidad/precio es el punto fuerte de este sillón gaming de IntimaTe, sólo tienes que echar un vistazo para entender la razón. Con un precio de poco más de 120 €, de hecho, YH-7239 es una silla muy competente, con múltiples posibilidades de personalización de la postura. Desde el ajuste independiente del respaldo y el reposacodos hasta la inclusión de cojines para el cuello y la espalda (estos últimos ajustables verticalmente), en nuestra opinión este producto es realmente valioso y sin duda podrá satisfacer tus necesidades posturales, sin gastar demasiado. La única nota que no es realmente digna de elogio es el nivel de acolchado de los codos, que es suficiente pero ciertamente no abundante, pero siendo una característica relativamente común de todos los sillones gaming que permiten el ajuste independiente de estos accesorios, esto no excluye nuestra recomendación.