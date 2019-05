Sensor de movimiento: los productos para smart home

Sensor de movimiento para Philips Hue

Se trata de una solución bastante específica, pero que abordamos porque el sistema de iluminación Philips Hue es sin duda uno de los más populares del mercado y, sin duda, el más completo y variado. El sensor de movimiento Hue es un accesorio cuadrado, no uno de los más pequeños de su clase con su lado de 55 mm. Funciona con pilas e integra tres componentes: el sensor de movimiento, el sensor de luz ambiental e incluso un termómetro. Si tienes un sistema de iluminación Philips Hue, este es definitivamente el producto más adecuado para controlar las luces, para que se enciendan al pasar, en la oscuridad o con una combinación específica de las distintas condiciones. Esta es una solución óptima especialmente para todas las áreas de tránsito, como pasillos oscuros, escaleras, armarios, pero también sin persianas, o baños. El sensor de Philips también se puede utilizar para la entrada de la casa, el pasillo, la terraza o el garaje, siempre y cuando esté protegido de la lluvia y no esté sujeto a temperaturas demasiado frías, ya que no está diseñado para su uso en exteriores.

El ecosistema Philips Hue funciona con su aplicación para iOS y Android, pero también se integra perfectamente en los principales ecosistemas de automatización del hogar, utilizando el protocolo ZigBee. Sin embargo, el sensor de movimiento no siempre se comunica lo mejor posible con otros accesorios de diferentes marcas, que están integrados en los mismos ecosistemas, y puede ocurrir que no se pueda explotar el 100% de su potencial, al menos cuando se abandona el ecosistema de Philips Hue.

Si deseas instalar un sensor de movimiento en un entorno exterior, por ejemplo para encender las luces de la terraza o del porche – y para productos compatibles puedes consultar nuestra guía dedicada a la iluminación exterior – entonces Philips ha lanzado un sensor adecuado para este fin, con un diseño ligeramente diferente y, por supuesto, resistente a la intemperie.