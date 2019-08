Samsung smartwatch: los mejores del mercado

Samsung Gear S3 Classic

Dejando atrás al Gear Sport, empezamos a hablar de un Samsung smartwatch que podríamos llamar smartwatch por definición; también lo es el Gear Sport, que va más hacia el “sportwatch” extremo. A pesar de sus casi dos años de existencia, el Samsung Gear S3 Classic sigue siendo uno de los mejores Samsung smartwatch por excelencia de hoy en día. De hecho, durante la IFA 2016 en Berlín, Samsung había presentado la evolución del antiguo Gear S2. Desde un punto de vista estético, el trabajo de Samsung se ha centrado en hacer que el Gear S3 sea extremadamente similar a un reloj real. Así que se pierde un poco de la sensación “digital” que encontramos en el S2, para apuntar más a la apariencia típica de los relojes clásicos. No es que el Gear S3 no sea un smartwatch en todos los sentidos, sino que el trabajo realizado en el anillo y el look & feel en general camuflan perfectamente esta nueva versión haciendolo parecer como un reloj clásico.

La caja está hecha de acero 316L, por lo que es resistente al uso diario y al contacto con líquidos. De hecho, gracias a la certificación IP68, el Gear S3 no teme la presencia de líquidos durante un corto periodo de tiempo (hablamos de treinta minutos de inmersión en un metro y medio de agua). No estamos a los niveles del Gear Sport visto hace poco, pero es más que suficiente para proteger el smartwatch de salpicaduras de agua más o menos voluntarias. La esfera cuenta con una pantalla táctil de 1,3 pulgadas con una resolución de 360 x 360 píxeles. Son más o menos las mismas características del Gear Sport, aunque este último tiene un panel ligeramente más pequeño (1,2 pulgadas vs 1,3 del S3). El procesador se apoya como siempre a la Exynos, en este caso el Exynos 7270 dual-core 1.0 GHz; la RAM es de 760 MB y la ROM de 4 GB. Desde el punto de vista de los sensores, encontramos como siempre el del latido del corazón, el acelerómetro, el giroscopio y el barómetro.

A continuación presentamos el módulo Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS + GLONASS y una batería de 380 mAh. Una vez más, el sistema operativo usado es el Tizen OS y no en el Wear OS.