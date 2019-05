Samsung gaming monitor: los mejores del mercado

Samsung gaming monitor: cuál comprar

Antes de empezar, es esencial hacer un pequeño paréntesis inicial, dado que se trata de Samsung gaming monitor. Estos productos siempre ofrecen algo más de lo que podríamos llamar una “experiencia básica”. Como resultado, cuando se quiere comprar un monitor de juegos Samsung, hay que partir del concepto de que se busca un tipo de producto que no sólo sea de muy buena calidad, sino que también tenga un fuerte enfoque de juego: las pantallas son casi siempre curvas y, en algunos casos, tienen formatos ultra-wide. Si no te siente inspirado por este enfoque, te remitimos a nuestro artículo general dedicada a los monitores gaming, pero si estás intrigado por la oferta de Samsung, sige leyendo.

Resolución y formato

Al buscar un monitor con una pantalla digna de ese nombre, debe partir necesariamente de dos especificaciones: la resolución máxima y el formato de la pantalla. La importancia de la primera es relativamente obvia, ya que cuanto más alta es, mayor es el nivel de detalle de la imagen. Dicho esto, sin embargo, es importante respetar una serie de dimensiones para evitar la pérdida de definición.

Específicamente, tener una resolución demasiado baja en relación con el tamaño del panel causará imágenes “granuladas”, mientras que tener resoluciones demasiado altas (por ejemplo, 4K) en pantallas relativamente pequeñas hará que las ganancias de definición no sean muy notables. Nuestro consejo, por lo tanto, es simple. Para los monitores Full HD, no excedas el corte de 27″, aunque francamente este último ya es un poco al límite. Cuando se trata de soluciones 1440p, estás entre 24″ y 32″. Por último, para las opciones 4K, evita a toda costa cualquier producto por debajo de 27″ y no te sientas limitado en términos de dimensión máxima.

Refresh rate y tiempo de respuesta

El otro gran desconocido a considerar cuando se busca un Samsung gaming monitor es la refresh rate de la pantalla. Cuanto mayor sea la frecuencia de actualización, mayor será la cantidad de fotogramas que la pantalla puede mostrar por cada segundo (siempre que tengas una tarjeta de vídeo que pueda alcanzar esa frecuencia de actualización). Para ayudarte a conseguir y mantener más estable el valor máximo que puede alcanzar la pantalla, Samsung ofrece la tecnología FreeSync, que por desgracia sólo es compatible con los modelos de GPU AMD. Si tienes tarjetas de vídeo Nvidia, entonces, esta tecnología no es explotable y probablemente deberías buscar una pantalla con Nvidia G-Sync.

Por último, cuando se trata del tiempo de respuesta, hay que señalar que Samsung depende en gran medida de los paneles VA. Se trata de un punto intermedio entre las soluciones IPS y TN, que ofrecen excelentes ángulos de visión y muy buena reproducción cromática (aunque no como los productos IPS) y bajos tiempos de respuesta (pero no tan bajos como los de los productos TN). Como resultado, cuando se trata de un Samsung gaming monitor, ten en cuenta que casi siempre son modelos VA. Si deseas lo mejor en la reproducción de colores, te sugerimos que eches un vistazo a nuestra guía de los mejores monitores IPS gaming.