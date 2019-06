Robot aspirador limpiador: los mejores 2 en 1

Robot aspirador limpiador: ¿cuál comprar?

¿Estás buscando un dispositivo que te haga olvidar de la limpieza del suelo pero no sabes cuál elegir? De hecho, el mercado de la limpieza del hogar se ha expandido hasta tal punto que incluso los más experimentados pueden quedar desorientados. Hay aspiradoras multi-ciclónicas, máquinas de limpieza a vapor, robots lavavidrio, aspiradoras, escobas eléctricas. Orientarse no es nada fácil, pero si estás buscando un producto que pueda aspirar y lavar el suelo, no encontrarás nada mejor que un robot aspirador lavador. Ten cuidado, sin embargo, porque estos robots son capaces de proporcionar un lavado un poco superficial, más que de un lavado profundo.

Estos pequeños ayudantes automáticos se diferencian tanto de los robots aspiradores clásicos como de los robots de limpieza en seco, con agua o mopa, porque son capaces de ofrecer un termino medio de limpieza entre las dos. El mercado de los robots de limpieza ofrece esta solución híbrida que también puede satisfacer las necesidades de los más atareados. Un robot aspirador es un objeto que simplifica la vida agitada de hoy, una máquina que ahorra tiempo, que no requiere demasiada atención y que hace su trabajo de la mejor manera y sin desperdicios. Por eso, las primeras características que tuvimos en cuenta a la hora de elegir estos productos fueron la facilidad de programación y el consumo del robot.

Por eso, la primera característica que hemos tenido en cuenta a la hora de elegir estos productos es la facilidad con la que se puede programar el robot, un proceso que normalmente sólo necesita ser configurado una vez, al inicio de la primera limpieza, y que sirve para que el robot memorice la estructura de tu hogar.

También debe garantizar ajustes bastante variados tanto en términos de tiempo como de funciones y sensores. Estos últimos están estrechamente vinculados a la programación porque permiten enriquecer el trabajo de limpieza del robot, como la función de limpiar cerca del rodapié o de revisar varias veces un área. Por supuesto, cuanto más optimizadas sean las funciones de un robot, mayor será el ahorro de energía. Si un robot puede mapear las habitaciones de la casa y elegir el mejor camino a seguir, seguramente será capaz de limitar el consumo y optimizar el trabajo. Además, los sensores le ayudarán a orientarse de la mejor manera posible, evitando todos los obstáculos.

Al elegir un robot, sin embargo, también hay otras características a tener en cuenta al elegir una aspiradora y una fregadora:

La potencia de succión es un valor esencial, por eso elegimos productos que pueden ajustar independientemente su potencia de succión de acuerdo con el suelo y lo suficientemente potentes como para succionar incluso las migas más grandes.

Sin embargo, puesto que estamos hablando de robots de lavado de suelos, también debemos tener en cuenta el depósito de agua y los distintos detergentes que deben mezclarse con el agua. Los robots que hemos elegido para esta selección ofrecen un chorro de agua tan potente que no necesita detergentes especiales, sino que pueden limpiar los suelos con sólo agua o quizás añadiendo un poco de vinagre al depósito.

Por último, también deberíamos considerar la autonomía. Las máquinas elegidas son todas capaces de recargarse, pero es bueno llevar a casa un robot que pase más tiempo limpiando que sobre la base de recarga. Por esta razón, hemos elegido productos que superan la autonomía máxima promedio de las aspiradoras y lavadoras-secadoras, es decir, más de 60 minutos.

Antes de pasar a nuestra selección de los mejores robot aspirador limpiador, hay que decir que estos robots son muy diferentes de los robots limpiadores clásicos. Los robots de esta selección están diseñados para proporcionar lo mejor en succión y lavado, pero está claro que un robot diseñado sólo para el lavado, como la serie Braava de iRobot, proporciona más rendimiento en el lavado. También porque, siempre tomando como ejemplo la serie Braava, son capaces de ofrecer diferentes tipos de lavado que además del clásico también incluye la limpieza en seco con paño, fregado e incluso funciones de secado. También es cierto que difícilmente se comprarán dos robots para la limpieza del hogar, uno para la aspiración y otro para el lavado, porque sería difícil verlos trabajando en la misma casa; a lo mejor se comprará uno y se hará la otra tarea a mano.

Es por eso que las aspiradoras y lavadoras son una verdadera ventaja y un gran ahorro de tiempo y energía. Después de estudiar esta área y evaluar los mejores productos, los hemos enumerado para ti en esta guía divididos por orden creciente de precio.