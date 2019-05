Robot aspirador LG: los mejores ayudantes para la limpieza del hogar

LG Electronics VRD 710 RRC

La compañía surcoreana todavía tiene muy poco espacio en el sector de la limpieza, pero el robot aspirador LG Hom-bot tiene todo lo que se necesita para ganar su legítima cuota de mercado. Empecemos por el diseño, ni redondo ni cuadrado, pero igualmente eficaz: este robot LG se asemeja a un cuadrado pero tiene esquinas redondeadas y combina la funcionalidad de las formas clásicas de los robots reyes del mercado, en un solo producto. Sin embargo, el diseño no es la única gran novedad del Home-bot, que tiene 2 cepillos frontales giratorios más el cepillo anti-enredos para aspirar mejor el polvo. Si esto no es suficiente, Home-bot también incluye un paño entre las ruedas que permite al pequeño bot limpiar cada superficie de la forma mejor posible.

En el frente de navegación, por otro lado, encontramos un sistema II-Slam que hace zoom en la cámara superior para escanear el techo y entender siempre dónde está en la casa. Este sistema se combina con sensores de distancia digitales y ultrasónicos, capaces de reconocer obstáculos e incluso distinguir objetos hechos de vidrio o transparentes para evitar cualquier impacto. También permite delinear la limpieza de áreas específicas o delicadas con la función My space: si hay un área de la casa que necesita ser limpiada con más atención y con diferentes modos de aspiración, basta con delinearla con esta función para que el robot la reconozca con cada limpieza.

Si aún no estás impresionado por este robot aspirador LG, piensa que también tiene una autonomía de 100 minutos que puede ser restaurada en sólo 3 horas de carga. Además, gracias a las funciones Turbo y Smart Turbo, su rendimiento aumenta hasta un 30% para garantizar una limpieza aún más precisa. LG empaqueta un robot verdaderamente vanguardista que puede ser controlado a través de una aplicación y que va más allá de lo que se ve en el resto del mercado. Por supuesto, el precio no es barato, pero si has probado la gran calidad LG ya sabes que es dinero bien gastado.