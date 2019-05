Ratón gaming barato: cómo y cuál elegir

TeckNet RAPTOR PRO

Entre los mejores ratones gaming baratos, este tiene un sensor óptico de 7.000 DPI, un polling rate de 1.000 Hz y dos botones laterales. El cable tiene una longitud de 1,6 metros.

Con una buena relación calidad-precio no es difícil de entender por qué TeckNet RAPTOR PRO ha logrado una buena reputación entre los usuarios que buscan un ratón de juego barato pero eficaz. El sensor óptico es muy bueno, resultando en uno de los mejores de la categoría y alcanzando un nivel de DPI bastante personalizable (ajustable en step de 1.000/1.500/2.000/3.000/4.000/4.000/5.000/6.000/7.000 DPI). La cantidad de botones laterales es suficiente para las necesidades de la mayoría de los jugadores y el ratón no es exactamente largo, pero no se puede quejar en absoluto dado el increíble precio de lista, que incluso incluye un sistema de retroiluminación. Si deseas comprar este ratón gaming barato sólo tienes que seleccionar una de las siguientes casillas.