Ratón gaming RGB: cuáles modelos comprar

Logitech G203 Prodigy

Este ratón gaming RGB tiene un sensor óptico de 200 – 8.000 DPI, dos botones laterales e incluye un sistema de iluminación RGB de dos zonas.

Además de ser uno de los ratones más económicos de nuestro artículo ratón gaming barato, Logitech G203 Prodigy es también un gran ratón para aquellos que desean una solución RGB merecedora a un precio asequible. El rendimiento del sensor lo convierte en uno de los mejores ratones de “menos de 50€” del mercado. El único punto que no es realmente superlativo es el posicionamiento de los dos botones laterales, que aunque todavía son utilizables no permiten una implementación cómoda si no se mueve físicamente el pulgar de uno a otro. Dejando de lado este punto, la ergonomía sigue siendo buena y el sistema RGB es totalmente personalizable gracias al software Logitech Gaming.