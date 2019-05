Ratón gaming Razer: cómo y cuál elegir

Ratón gaming Razer: cuál comprar

Siendo una de las compañías más establecidas en el sector, parece natural que la lista de modelos de ratón gaming Razer actualmente disponible para la compra sea considerable. Cada producto ha sido diseñado para un público objetivo diferente, pero dado el numero de ratones, es comprensible que no todos puedan ser definido como “recomendados”. Algunos de ellos, por ejemplo, son un poco anticuados y difíciles de encontrar de forma fiable en las tiendas digitales, pero también hay casos (como Razer Orochi, un ratón para jugar “on the go“) que no sólo son muy caros, sino que también tienen algunas lagunas en el nivel técnico o ergonómico.

Seleccionar el modelo de ratón gaming Razer adecuado para cierta ocasión

Entonces, ¿qué hay que ver en un ratón Razer para poder considerar que vale la pena comprarlo? Uno de los factores determinantes es, sin duda, la relación calidad/precio; a menudo, las empresas más consolidadas del mercado pueden permitirse inflar un poco los precios y Razer claramente no es una excepción. Algunos productos muy buenos, como el Razer Mamba, son desafortunadamente demasiado caros para ser recomendados, así que cuando consideras qué modelo comprar debes tener mucho cuidado con este importante aspecto.

El otro punto a considerar en la selección del mejor ratón gaming Razer es si estás interesado o no en un modelo diseñado específicamente para un género particular de juego. La mayoría de los modelos propuestos por Razer tienen un diseño simple pero práctico y cómodo, pero si deseas a toda costa un producto con numerosos botones laterales afortunadamente aquí tenemos alguna opción.

Qué funcionalidades y características hay que esperar?

Tampoco faltan los periféricos de gama alta con características y diseños extremadamente personalizables tanto en el hardware como en el software, así que si eres ese tipo de usuario, no te preocupes. El único tipo de ratón en el que Razer realmente falla a nivel de roster es el rango medio/bajo. Si deseas comprar un producto de esta empresa de renombre, de hecho, difícilmente encontrarás soluciones “por debajo de 50€”.

Por último, el último punto a considerar es si estás o no interesado en tener un sistema de retroiluminación. Razer Chroma es una tecnología LED de 16,8 millones de colores con efectos de iluminación muy bonitos y personalizables, pero no todo el mundo estaría interesado en esta característica. Si un modelo determinado tiene ambas opciones (Chroma o monocromo), nuestro consejo es que ahorres dinero y tomes la variante sin Chroma, pero ahora casi todas las versiones están equipadas con este tipo de retroiluminación, por lo que hablar concretamente no es ciertamente el factor más decisivo en el proceso de selección del ratón gaming Razer.