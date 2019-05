Comprar Macbook: guía para seleccionar el mejor ordenador Apple

Comprar Macbook: ¿qué MacBook comprar?

Casi podría llamarse un “mal momento”. El momento en el que decidimos comprar un Macbook por primera vez . Hay que elegir, averiguar cuál es el mejor, y también hay que considerar nuestra billetera. Pero básicamente, ¿cómo resistir? Será el deseo de probar un sistema diferente, o imitar a tu amigo/colega, cuya computadora que nunca pierde una toma muestra una manzana brillante visible en la parte posterior. Comprar Macbook es un buen gasto, pero a lo largo recompensará mucho tu visión y tu paciencia.

Pero no hay dos o tres Macs. A pesar de la simplicidad tradicional que presenta Apple en todo, los Mac son bastante diferentes, y pronto será el momento de elegir qué MacBook comprar y llevar a casa. Y no, no es una elección fácil: debes tener en cuenta el gasto que debes afrontar y evaluar cuidadosamente tus hábitos y necesidades. Y es por eso que hemos preparado para ti una descripción completa y detallada de la oferta actual, que seguramente te ayudará más al elegir.