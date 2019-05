¿Qué iPhone comprar? Todos los modelos para todas tus necesidades

iPhone 7

Si te preguntas qué iPhone comprar, el iPhone 7 es el primer teléfono inteligente de Apple que no tiene el conector de audio clásico. Saliendo de la escena el conector de audio, el iPhone 7 (así como el iPhone 7 Plus) ahora tiene dos altavoces para un sonido estéreo. Obviamente, los audífonos no están disponibles con el cordón clásico, se pueden usar a través del puerto clásico Lightning (hay cientos de modelos en circulación) o mediante conectividad inalámbrica.

Desde este punto de vista, Apple ha modificado los EarPods clásicos que ahora ya no tienen el cable clásico, sino que son completamente inalámbricos. Para no crear demasiada brecha con el pasado, Apple ha pensado en integrar en el paquete un par de EarPods con conector Lightning y un adaptador Lightning para el conector audio de 3.5 mm; Este último, obviamente, está dirigido a aquellos que no quieren dejar de lado sus auriculares “clásicos”.

La tecla de “inicio” como dijimos fue retirada. Su partida no es, sin embargo, definitiva como la de la toma de auriculares; mientras que este último ha sido completamente eliminado en favor de un segundo speaker, la tecla de inicio ha perdido sus connotaciones de “tecla física”cambiando por una solución que encontramos dentro del Apple Watch, la MacBook Pro Retina y la MacBook de última generación.

Obviamente, estamos hablando del Force Touch que para la tecla Inicio “simula” la presión de la tecla real. Apple ha explotado este enorme cambio para abrir las nuevas API de botón de Inicio para desarrolladores externos. Esto se debe a que, gracias a la nueva tecnología integrada, las aplicaciones pueden aprovechar el nuevo botón de Inicio para expandir el uso de las aplicaciones; esperamos lo que los desarrolladores inventarán.

Otra característica importante es el nuevo chip A10 Fusion con coprocesador M10 que le da al iPhone 7 y al iPhone 7 Plus aún más poder para realizar las tareas asignadas por el usuario. La cámara siempre tiene 12 MP con una apertura de f / 1.8 (mejor que la de f / 2.2 integrada en el iPhone 6s) y el estabilizador de imagen óptico, así como la pantalla Retina de 4.7 “con resolución HD; desafortunadamente, desde este punto de vista Apple no pensó en integrar un panel más resuelto.

A quién lo recomendamos: el iPhone 7 es perfecto para los que buscan la calidad de Apple a un buen precio. No es completamente nuevo, por lo tanto al elegirlo tenemos que renunciar a algo en términos de diseño y características técnicas, en comparación con los teléfonos inteligentes más recientes, pero tendremos en las manos potencia y la fiabilidad como es la tradición de Cupertino.