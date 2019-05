¿Qué iPad comprar? Aprende a seleccionarlo según tus necesidades

iPad 2018

Si tu búsqueda sobre qué iPad comprar sigue porque no te convence la serie ‘mini’, entonces el iPad 2018 puede ser tu solución definitiva. Esta nueva versión es cada vez más grande, cada vez mejor. Presentado en abril de 2018, el nuevo iPad 2018 es una de las tabletas de diez pulgadas más delgadas y elegantes del mundo. El cuerpo trasero de aluminio, enriquecido por el color champagne (gris sideral, plateado y dorado disponible en ese momento) es siempre muy similar a la generación que ha desaparecido, pero encierra en su interior un chipset más acorde con los tiempos, ciertamente adecuado para los retos planteados por la presencia de un sistema operativo diseñado para trabajar simultáneamente en múltiples aplicaciones.

Procesador A10 Fusion en el núcleo (el mismo que encontramos en el iPhone 7 y 7 Plus), obviamente de 64-bit, 2 GB de RAM para ejecutar juegos y aplicaciones más pesadas (habremos preferido 4 GB, pero está bien), pantalla de alta definición. Al igual que su homólogo mini 4, el nuevo iPad 2018 posee el sensor de huellas dactilares en el botón Inicio, lo que ayuda al usuario a desbloquear el dispositivo y le ofrece la oportunidad de acceder rápidamente a Apple Pay.

Desaparece el botón para activar y desactivar los sonidos del sistema o la rotación, una función que todavía está disponible en el centro de control. Todas las ventajas que ofrece el nuevo sistema operativo iOS 11, finalmente apto para ser utilizado de una manera extremadamente productiva no sólo en el iPhone, sino también en el iPad, en los últimos años un poco al margen de las estrategias de la empresa de Cupertino.

Para los que buscan qué iPad comprar, sepas que recomendamos el iPad 2018 a todos aquellos que quieran aspirar a lo mejor, que hacen de su tableta un dispositivo principal, para ser utilizado con frecuencia y especialmente en movimiento. Para aquellos que necesitan una pantalla muy definida, un dispositivo delgado, muchos juegos y aplicaciones pesadas, así como muchas pestañas en el navegador. No debemos olvidar que el iPad 2018 es también el primer iPad de la serie non-pro en ofrecer soporte completo para el Apple Pencil. La llegada del lápiz táctil de Apple es una característica de no subestimar, especialmente para aquellos que necesitan un producto similar, pero no tienen la oportunidad de poner sus manos en la cartera para pagar una suma casi que 3 veces más cara para llevar a casa un iPad Pro.