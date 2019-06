¿Qué consola comprar? La guía paso a paso

¿Qué consola comprar?

Elegir qué consola comprar nunca es una decisión fácil, especialmente cuando no eres un fanático de una marca específica desde hace mucho tiempo. El glorioso pasado de las guerras mediáticas entre empresas líderes como Nintendo y SEGA en los años 80 y 90 ha dejado espacio para un mercado mucho más abierto en los últimos años, con una comparación que ya no debería basarse únicamente en las especificaciones de hardware, sino en el stock de títulos disponibles. Dirigirse a una consola en particular, entonces, significa estudiar cuidadosamente qué títulos puede ofrecer una compañía en particular, especialmente con respecto a las exclusivas que no se encontrarían en otras plataformas.

En el caso de PS4, Sony siempre ha prestado gran atención a este aspecto, pero sin dejar de lado el mundo de los juegos multiplataforma, desde los clásicos lanzamientos anuales o periódicos, como en el caso de los juegos deportivos, hasta las exclusivas first party de gran importancia como – citando las más recientes – Uncharted, Horizon Zero Dawn y muchas otras. Lo mismo se aplica a Xbox One, con marcas famosas como Forza Motorsport, Halo y Gears of War, por nombrar sólo algunas. Un discurso aparte, sin embargo, lo merecen las consolas Nintendo: siguiendo la filosofía de Nintendo Difference, la primera Wii U y pronto Nintendo Switch se centrarán más en los first party exclusivos y mucho menos en títulos, incluso importantes, de terceros. En este sentido, incluso a nivel de hardware, ambas consolas no son capaces de alcanzar los estándares de PS4 y Xbox One, pero aún así consiguen garantizar una experiencia de juego maravillosa para toda la familia, desde los títulos de la serie Super Mario, pasando por Splatoon hasta el esperado nuevo capítulo de The Legend of Zelda. En este caso, Nintendo es más una elección de corazón que de cabeza. Así que veamos qué consola comprar de acuerdo a tus necesidades.

En la siguiente selección, por tanto, explicaremos en detalle las características de cada uno de ellos en función de las distintas posibilidades. Nos ocuparemos, por tanto, de esta guía dividiéndola según los últimos lanzamientos, con las características técnicas de cada una de las consolas fijas del mercado y ayudándote en la elección proponiéndote diferentes modelos con un enlace y una casilla para una compra rápida.