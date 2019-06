Purificador de aire hogar: los productos para smart home

Purificatore d’aria Dyson Pure Cool / Hot + Cool

Llegamos a la cima de la gama de productos de la guía, que combina la calidad de un filtro Philips con las funciones inteligentes de un purificador Xiaomi, todo ello acompañado de un excelente diseño, la función de ventilador (y de termoventilados) y la ingeniería realizada por Dyson. Su purificador del que estamos hablando es el Dyson Pure Cool, disponible tanto en versión alta, para colocar en el suelo, como con un soporte reducido para la mesa, ambos equipados con la funcionalidad de un ventilador.

Este purificador de aire para el hogar garantiza una alta calidad de filtración, pudiendo atrapar hasta el 99,5% de las partículas por encima de 0,1 µm. La calidad del aire es monitoreada constantemente por una serie de sensores que ofrecen una gran cantidad de datos en tiempo real sobre PM2.5, PM10, VOC y dióxido de nitrógeno (NO2), además del índice clásico que resume con un puntaje la calidad general del aire. En la última versión del purificador Dyson Pure Cool, toda la información se muestra en la pequeña pantalla LCD redonda, situada en la columna base, pero esto se gestiona mejor a través de la aplicación Dyson Link, también válida como sistema de control remoto, además del control remoto IR incluido en el paquete.

La aplicación Dyson Link permite almacenar en la nube toda la información adquirida de los sensores, así como la temperatura y la humedad – que son otros datos recogidos por Pure Cool – y luego crear informes históricos sobre la calidad del aire. Desde la aplicación también puede introducir un objetivo de calidad de aire que desea alcanzar y mantener durante el día, y el Dyson Pure Cool funcionará mejor sólo para alcanzar su objetivo. Dyson no aclara el tamaño de la habitación más adecuada para este purificador, pero dice que las pruebas se llevaron a cabo en un entorno de 27 metros cuadrados – sin duda podemos decir que el purificador de aire Pure Cool se puede adaptar bien a todas las habitaciones de la casa, incluso las salas de estar más grandes. La función de ventilador permite que el chorro de aire se dirija hacia delante, y esto se acelera para crear la brisa adecuada, y también es posible girar la cabeza del purificador continuamente, 350° alrededor de su eje principal. Evidentemente no falta el control del estado de desgaste de los filtros, de los consumibles que tienen un coste que oscila entre 40 y 50 euros. Por último, lo que hace que el producto sea aún más inteligente, se espera que sea compatible con el asistente demótico Amazon Alexa, para que puedas controlar con tu voz el Dyson Pure Cool. La tecnología que encontramos dentro de este purificador de aire para el hogar no es barata, y este purificador puede ser considerado como uno de los productos en la parte superior de la categoría.

Como hemos dicho, hay una versión del purificador Dyson con la función de un termoventilador, por lo que también puede soplar aire caliente en los meses de invierno. Se trata del Dyson Pure Hot + Cool, y en este caso el consumo de energía puede alcanzar los 2000 Watt, ya que se utilizan resistencias para calentar el aire. La función principal es siempre la purificación, y en verano se puede utilizar como un ventilador tradicional. La única diferencia, en negativo, es que la versión Pure Hot+Cool no ha sido actualizada por el momento con un display como sus contrapartes, sino que es similar a las versiones anteriores, donde están los tradicionales LEDs que indican la temperatura y poco más, pero siempre se puede aprovechar todas las características más avanzadas a través de la aplicación.