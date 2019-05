Pulsera Huawei: las mejores soluciones del gigante chino

Pulsera Huawei: cuál comprar

¿Cuántos productos produce Huawei? Es una pregunta legítima si te sorprende que también tenga una línea de smartband. De hecho, junto con los smartphones, tablets, notebooks, etc., el gigante chino también está involucrado en el desarrollo de estos rastreadores de fitness. Como veremos, los modelos de pulsera Huawei no son tan numerosos como lo son para otras líneas de productos.

Lo que es bueno. Pocos productos y con un propósito particular, permiten al usuario elegir más fácilmente el dispositivo adecuado. La gama de precios de estas bandas inteligentes parte de un precio muy bajo -menos de 50 euros- y llega fácilmente a cifras importantes pero no inaccesibles. El trabajo realizado por el gigante chino en el campo de las bandas inteligente también se ve reforzado por el trabajo realizado con algunas instituciones “sanitarias”.

Todo ello para ofrecer una monitorización inteligente y un asesoramiento diseñado para que el usuario pueda realizar algunos ajustes que mejoren su salud física. Un ejemplo particular es la primera banda inteligente que veremos: esta, a través de algunos sensores, monitorea el progreso de la carrera para ofrecer consejos sobre la postura. Hay muchas cosas pequeñas que en última instancia, ofrecen beneficios tangibles y no sólo una lista interminable de números como el recuento de pasos, las calorías quemadas, etc.