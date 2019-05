Pulsera fitness: la compañera perfecta para ponerse en forma

Misfit Shine 2

Como señalamos en el capítulo anterior, el mejor brazalete de fitness varía de persona a persona. Aquellos que hacen deportes a un nivel no competitivo, para mantenerse en forma, o para alguna pequeña competencia semi-agonística que provee un tipo particular de entrenamiento, pueden preferir una cierta pulsera fitness en lugar de otra. De mi propia experiencia, yendo activamente al gimnasio, he aprendido a prescindir de las clásicas bandas inteligentes y de todos los dispositivos para la muñeca.

El dispositivo a menudo se atasca debajo del guante y me molesta cuando hago determinados ejercicios. En este caso, como en muchos otros, un producto como Misfit Shine 2 podría marcar una verdadera diferencia. Obviamente, el dispositivo está equipado con una pulsera de silicona, pero en el paquete también se puede encontrar un clip conveniente para sujetar el sensor a un cinturón, la camisa, la manga, la hebilla de las zapatillas de tenis, el bolsillo de los pantalones cortos, el elástico de un traje de baño y mucho más. Por lo tanto, este modo ofrece una libertad de movimiento que es difícil de encontrar en otros productos, especialmente si no incluyen el uso de un clip externo.

A pesar de la apariencia extremadamente mínima del procesamiento del aluminio, el Misfit Shine 2 es capaz de realizar un seguimiento de un gran número de actividades físicas. Tenemos el cálculo de los pasos, la distancia recorrida, las calorías quemadas y de nuevo, el control de la calidad del sueño, la recepción de notificaciones desde tu smartphone y también la posibilidad de comprobar las estadísticas relativas a tu entrenamiento en la piscina.

El precio asequible a menudo le da injustamente una mala imagen; pero es todo lo contrario: el Misfit Shine 2 es una pulsera fitness completa, ligera, robusta, con una buena aplicación complementaria.