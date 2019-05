Pulsera fit: descubre las mejores soluciones para estar en forma

Misfit Shine 2

Como hemos señalado en el capítulo anterior, cada persona se dedica a su propia búsqueda personal de la pulsera fit más adecuada para sus propósitos. Todo depende del tipo de uso que se quiera hacer de con ella; es lógico que los que practican deportes sólo para mantenerse en forma, o para alguna pequeña competición pueden preferir ciertas pulseras fit sobre otras.

Un dispositivo que recomiendo muy a menudo a los que me preguntan en qué pulsera fit invertir algo, es el Misfit Shine 2, una smartband muy cómoda y con todo lo necesario para mantener un seguimiento de los parámetros más básicos durante el entrenamiento. El cuerpo del dispositivo se caracteriza por una pulsera de silicona, bien hecha y resistente a los esfuerzos mecánicos; dentro del paquete también hay un clip conveniente para sujetar el sensor a un cinturón, a la camisa, a la hebilla de las zapatillas de tenis, el bolsillo de los pantalones cortos, el elástico de un traje de baño y mucho más. Esta ventaja no debe subestimarse y a menudo no está garantizada por otros productos.

A pesar de la apariencia extremadamente mínima caracterizada por una construcción de aluminio, el Misfit Shine 2 es capaz de realizar un seguimiento de un gran número de actividades físicas. Encontramos el cálculo de los pasos, la distancia recorrida, las calorías quemadas y de nuevo, el control de la calidad del sueño, la recepción de notificaciones de tu smartphone y también la posibilidad de comprobar las estadísticas relativas a tu entrenamiento en la piscina.

Gracias a su precio extremadamente competitivo y a su buena ductilidad, la Misfit Shine 2 es una de las mejores pulseras fit. Es ligera, robusta y con una buena aplicación complementaria.