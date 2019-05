Pulsera de actividad natación: los mejores productos para la piscina

Moov Now

La primera pulsera de actividad natación en poblar nuestra guía de compras es el Moov Now, un producto extremadamente especial. Aunque no hablemos mucho de Moov Now, ni en la web, ni en la televisión, podemos asegurar que es una smartband muy buena. Una de las características distintivas de esta smartband está ciertamente relacionada con su apariencia, algo que apenas se ve en otros productos.

De hecho, en comparación con casi todos los fitness tracker de natación de estas guías, Moov Now se centra en un aspecto estético esencial, hasta el punto de no parecerse ni siquiera a una banda inteligente. No encontramos una pantalla y por lo tanto no tenemos una vista inmediata de las estadísticas de entrenamiento, a menos que tengamos nuestro propio teléfono inteligente en nuestras manos.

Moov Now puede rastrear una gran cantidad de datos. De hecho, toda la actividad física realizada en el agua (el tipo de brazada, su velocidad, la distancia recorrida, la resistencia y mucho más) se vierte automáticamente en la aplicación del smartphone.

Pero el aspecto estético no es lo único que hace que Moov Now sea “único” en su género. La aplicación móvil también está diseñada desde una perspectiva diferente. En lugar de ofrecer un resumen de la formación que se acaba de realizar, el sistema está programado para proporcionar información, consejos, ideas para mejorar tu formación, en resumen, como si tuvieras un pequeño entrenador al alcance de la tu muñeca.