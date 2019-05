Pulsera actividad compatible con iPhone: descubre las mejores

Nuestro análisis

Cómo seleccionamos los productos

Cada pulsera actividad compatible con iPhone de nuestras guías de compras ha sido seleccionada a través de una serie de pasos que definimos como el “método Ridble”. Este es un modus operandi que hemos desarrollado y perfeccionado a lo largo del tiempo y que consta de 4 fases.

Cualquier pulsera actividad compatible con iPhone entra en nuestro radar tras su oficialización por parte de la empresa. Elementos como rumores, chismes y cualquier otra cosa, no nos interesa. A través del uso de diversas fuentes (comunicados de prensa, invitaciones a eventos, etc.) cada Especialista de Ridble recoge la existencia oficial de productos pertenecientes a su categoría de especialización.

Sin embargo, el anuncio no es en sí mismo un requisito válido para ser incluido en nuestras guías de compra. El dispositivo, en este caso la pulsera actividad compatible con iPhone anunciada, debe cumplir con un requisito necesario: la elegibilidad. Esto significa que sólo los productos que realmente se pueden comprar en línea u offline (en Italia y España) son elegibles para ser incluidos en las guías de compras.

Si los primeros principios han sido respetados, entonces se puede pasar a la tercera etapa, la de las pruebas. De hecho, los productos en venta son probados para que el especialista pueda conocer de cerca sus puntos fuertes y débiles, con el fin de expresar un juicio global. Además, en esta fase, el Especialista se hace una idea de las necesidades de compra que el producto es o no es capaz de satisfacer, con el fin de aconsejar con precisión el tipo de smartband que el usuario está buscando.

Finalmente, los productos que reciben una calificación positiva son seleccionados para ser incluidos en las guías de compras. Este paso se repite al menos una vez al mes debido a la actualización mensual de las guías de compras. Por lo tanto, el especialista, al menos una vez al mes, cuestiona todos los productos que ha seleccionado previamente y decide si insertar o no los nuevos productos que ha probado mientras tanto.

Si quieres saber más sobre el método Ridble visita nuestra página sobre cómo trabajamos.

Pruebas técnicas

Las pruebas técnicas que me llevaron a la selección de cada pulsera actividad compatible con iPhone están relacionadas con el soporte iOS de Apple. Como sabemos, de hecho, la empresa ubicada en Cupertino desarrolla su propio sistema operativo para dispositivos portátiles (smartwatch) que sólo funciona si se combina con un iPhone. En cuanto a la smartband, sin embargo, la cuestión se vuelve más fácil y depende principalmente de la aplicación móvil complementaria. Mis pruebas, por lo tanto, han tenido en cuenta sólo los modelos de smartband equipados con una aplicación bien hecha y cuidada en todos los aspectos.

No menos importante es el tipo de interoperabilidad entre la smartband y el propio iOS. Durante mis pruebas, me encontré con alguna pulsera actividad compatible con iPhone, cuya aplicación móvil sólo podía capturar información sobre la distancia recorrida y poco más. Desde este punto de vista, he premiado a aquellas soluciones cuya aplicación móvil también proporciona soporte para la recepción de notificaciones entrantes en tu iPhone. He comprobado la calidad de las notificaciones, su legibilidad y cualquier retraso entre la llegada de una notificación en el iPhone y el push a la smartband.

Finalmente, probé la presencia de soluciones de seguimiento adicionales que no se limitaban sólo a la distancia recorrida o a la frecuencia cardíaca. Elementos adicionales como el cálculo de la composición corporal fueron evaluados positivamente y, por supuesto, probados a fondo. Cada uno de estos datos se correlacionó con smartband de gama alta para comprobar su veracidad.