PS4 vs Xbox One: comparamos los diferentes modelos

Pasando ahora a hablar de la familia de la casa Redmond, de nuevo tenemos que decir que hay dos variantes diferentes de la consola: Xbox One S y Xbox One X. Al igual que con PS4, los dos modelos de Xbox One también están diseñados para dos objetivos diferentes y, a su vez, están diseñados para competir con las dos soluciones de Sony; veamos juntos lo que podemos esperar de estos dos sistemas.

Xbox One S

Como ya hemos explicado en nuestro artículo dedicado específicamente a Xbox One S, esta segunda iteración de la consola de octava generación de Microsoft tiene un sector de hardware mucho más moderno, con una diferencia intergeneracional mucho mayor que la que existe entre PS4 y PS4 Slim.

En primer lugar, la consola pierde su aspecto de “decodificador” y ve una reducción del 40% de su tamaño, a la vez que consigue mejoras significativas como la inclusión del sistema de alimentación en el interior de la caja -una gran ventaja respecto a la edición anterior- y, finalmente, la opción de poder utilizarla verticalmente. Las mejoras en términos de características también son interesantes, como un controlador que ya no es Wi-Fi sino Bluetooth con soporte nativo de Windows 10 para su uso en PCs, y la inclusión incluso de un puerto HDMI-In para soportar servicios de TV/SAT, que junto con la llegada de un sensor IR Blaster te permite utilizar la consola como un “centro multimedia todo en uno” para tu TV.

Hablando de hardware, Xbox One S cuenta con un procesador AMD Jaguar 8-core de 1,75 Ghz y una GPU Durango de 2.914 MHz. También en este caso RAM y VRAM son compartidos, y ascienden a 8 GB DDR3, perteneciendo así a una tecnología más antigua que los 8 GB GDDR5 de PS4 Slim. El almacenamiento, finalmente, puede ascender a 500 GB, 1 TB o 2 TB dependiendo del caso (incluso si el último modelo de HDD ya no está en producción).

En términos de capacidades gráficas, Xbox One S cuenta con la introducción del soporte para la resolución 4K para todo el contenido excepto los juegos, por lo que puede reproducir BR-Ultra HD y TV en 4K, pero al mismo tiempo admite una up-scaling a 2160p para los juegos para evitar un efecto de borrosidad típico de cuando se tiene una salida Full HD en una pantalla de 4K. En esta comparación de PS4 vs Xbox One, por lo tanto, podemos decir que Xbox One S cuenta con una resolución máxima en el juego superior que la de PS4 Slim sin sacrificar nada, ni siquiera el soporte para HDR, pero al final las dos consolas son absolutamente comparables en términos de rendimiento gráfico. Si necesitas equiparte con un sistema de juego que también tiene un mayor espectro de capacidades multimedia, Xbox One Slim es más adecuado que PS4 Slim, de lo contrario será el stock de títulos y prácticamente nada más lo que dictará cuál de las dos elegir.

Xbox One X

La opción de Redmond orientada al 4K la ofrece Xbox One X, que actualmente cuenta con el récord de la consola más potente del mercado. La motivación detrás de esta potencia se debe enteramente al hecho de que, a diferencia de PS4 Pro, Xbox One X es compatible con el 4K nativo, por lo que si tu intención es comprar una consola para complementar un televisor de 4K para liberar todo su potencial, entonces Xbox One X es la única opción realmente disponible para ti. PS4 Pro, de hecho, es compatible con 4K pero en up-scaling, ofreciendo buenos resultados pero no comparables a los de Xbox One X.

Mirando al hardware, la inmensa diferencia es evidente no sólo en la comparación directa entre Xbox One S y Xbox One X, sino también entre PS4 Pro y Xbox One X. El procesador es un AMD Jaguar de 8 núcleos, al igual que en la Xbox One S, sólo que en lugar de trabajar a 1,75 GHz, funciona a 2,3 GHz. RAM/VRAM es GDDR5, pero cuando PS4 Pro opta por una solución Xbox One X de 8+1 GB, incluso monta 12 GB, que es más de lo que muchos PCs de juegos incluyen en sus cajas. Estas especificaciones, una vez añadidas a la GPU Scorpio con un impresionante volumen de transferencia de datos para una consola (unos 6 teraflops), permiten que la consola alcance los 4K nativos sin ningún problema.

En conclusión, Xbox One X no es más que una consola con las mismas características que Xbox One S (de la IR Blaster o soporte para 4K Blu-Ray) con además, sin embargo, la capacidad de reproducir videojuegos en 4K nativo y soporte para características avanzadas como la codificación H.265 para capturar películas en 4K a 60 fps y audio espacial Dolby Atmos o Windows Sonic. No hay duda, Xbox One X gana en una confrontación directa con PS4 Pro si no es por una sola cosa y sólo por una: la incapacidad de mejorar la velocidad de fotogramas o, de todos modos, la representación gráfica de los juegos compatibles si se decide no optar por el 4K, característica que en cambio está presente en el buque insignia de Sony.