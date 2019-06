PS4 Slim vs PS4 Pro: ¿cuál es mejor para ti?

PS4 Slim vs PS4 Pro: las diferencias

En el conflicto entre PS4 Slim vs PS4 Pro, ambas consolas son capaces de ejecutar los mismos juegos que la versión original de PlayStation 4, por lo que la elección del sistema afortunadamente no está relacionada con los títulos sino con la potencia de cálculo. A lo largo de los años, la diferencia de rendimiento ha aumentado inexorablemente, por lo que ambas empresas han decidido tomar medidas.

Pero hay una gran diferencia -inicialmente no del todo obvia- en las trayectorias de las dos compañías líderes en el mundo de las consolas: por un lado, Xbox Play Anywhere parece iniciar una lenta transición de los jugadores del mundo de las consolas al mundo de los PC y, por otro, Xbox One X quiere apuntar a una audiencia más pequeña dedicada únicamente al rendimiento puro, mientras que Sony no tiene la intención de avanzar en esa dirección. Ahí es donde entra la PlayStation 4 Slim, un reedición de la actual PS4 que es más compacta pero tiene un rendimiento similar, y la PlayStation 4 Pro, creada para proporcionar una actualización del hardware de la PS4 que cumpla con los requisitos técnicos para juegos de 4K, aunque no de forma nativa.

El primer tema a tocar en la ‘lucha’ entre PS4 Slim vs PS4 Pro es el mercado de referencia de la PS4 Slim. Queramos o no, dado que la Slim sustituirá definitivamente al ya viejo modelo PS4 Chasis C, aquellos que quieran recuperar una PlayStation 4 en los próximos meses se verán afectados por esta discusión. Lo que es importante tener en cuenta es que al comprar una PlayStation 4 Slim básicamente encontrarás en tus manos una “PS4 2.0”, con especificaciones técnicas similares y diferencias en términos de rendimiento gráfico casi inexistentes. Al igual que los otros modelos Slim del pasado, la PS4 Slim es una versión más pequeña y eficiente que la consola propuesta en el lanzamiento. La audiencia a la que va dirigido este sistema es la que aún no dispone de una PlayStation 4, ya que los usuarios con un modelo no-Slim del sistema no obtendrían beneficios especiales comprando esta nueva edición de la plataforma, sino en lo que se refiere al consumo de energía. No te sientas tentado por el deseo de recuperar una PS4 Slim para reemplazar tu PS4 (siempre y cuando funcione correctamente, está claro) porque no notarías ninguna mejora.

¿Para quién fue diseñada la PS4 Pro? En este caso la respuesta es menos simple de lo esperado. En teoría, la consola fue creada para satisfacer el deseo de los jugadores que desean tener un sistema más potente, capaz de sacar algo más en términos de rendimiento de su consola. A diferencia de la Xbox One X, que hace de su potencia el medio perfecto para los usuarios que buscan una experiencia 4K nativa, la PS4 Pro quiere representar el punto de encuentro entre los usuarios que tienen una TV 4K y los que siguen siendo fieles a su monitor Full HD. Por un lado, la PS4 Pro ofrece una experiencia dinámica de 4K que proporciona un aumento de resolución al 4K con una clara mejora en la calidad de la gráfica, mientras que, por otro lado, proporciona importantes mejoras en el antialiasing incluso para los usuarios que no disponen de un monitor UHD. Para asegurar este tipo de mejora, sin embargo, la decisión es tomada directamente por los desarrolladores de los diferentes títulos, que son libres de proponer una experiencia mejorada sólo para los 4K o capaces de ofrecer diferentes ajustes gráficos. Un ejemplo, en este sentido, puede ser el del Rise of the Tomb Raider, que presenta un modo 4K, pero también un modo a 60 fps a 1080p para los usuarios que poseen una PS4 Pro en combinación con un monitor Full HD.