PS4 vs PS4 Pro: características, diferencias y ofertas mejores

PS4 vs PS4 Pro: características técnicas y diferencias

Tras el lanzamiento de la PS4 original, ahora fácilmente reconocible gracias a la identificación de los Chasis A, B y especialmente PS4 Chasis C, Sony ha cerrado oficialmente la distribución de este primer modelo que deja espacio para la nueva PS4 Chasis D, la PS4 Slim.

Esta última versión de la consola Sony se distingue de su predecesora no sólo por su pequeño tamaño, sino también por su menor impacto en el consumo de energía. También cabe destacar los cambios desde el punto de vista de la conectividad, con la adopción de una antena Wi-Fi con soporte para 5 GHz y tecnología Bluetooth que pasa de la versión 2.1 a la 4.0. Por último, los puertos USB de la parte delantera y trasera de la PS4 ahora cambian a la versión 3.1 de alta velocidad, con la posibilidad de conectar discos duros externos para la instalación de juegos, aplicaciones y archivos personales.

A pesar de estas pequeñas pero obvias diferencias, la PS4 Slim no ofrece ninguna funcionalidad adicional en comparación con la variante anterior, posicionándose en el mercado como el modelo base de la PS4 definitiva.

Además de esto, sin embargo, hay algunas características interesantes, algunas de las cuales fueron introducidas al mismo tiempo que la comercialización de la PS4 Pro. En primer lugar, se ha simplificado aún más la operación de sustitución del disco duro interno (propuesto de nuevo en el modelo de 500 GB o 1 TB), con la necesidad de retirar muy simplemente el pequeño panel trasero para extraer y sustituir el disco duro interno. En segundo lugar, con respecto a las últimas funciones de software, PS4 ahora cuenta con soporte completo para HDR, sin importar si es el modelo básico o PS4 Pro. Esto significa que si tienes un televisor o monitor con soporte HDR, puedes contar con una gama de colores y un contraste mucho mejorados sin afectar al rendimiento de la consola.

Pasando a la PS4 Pro, la última consola de Sony apunta ahora a los juegos en 4K por primera vez, pero con algunas limitaciones. A diferencia de la competencia representada por la nueva Xbox One X de Microsoft, que puede ejecutar títulos compatibles con una resolución nativa de 4K, PS4 Pro ofrece una especie de punto medio, con la posibilidad de reproducir los últimos títulos con una resolución 4K dinámica. Esto significa que, con los televisores y monitores compatibles, la PS4 Pro sigue siendo capaz de ofrecer un claro salto adelante en términos de calidad gráfica, sin alcanzar en la mayoría de los casos el resultado de la resolución UHD real. A pesar de esta limitación, el impacto con los títulos soportados es visualmente impresionante y ciertamente mejor que el que ofrece la PS4.

La PS4 Pro, en cualquier caso, también se acerca a los usuarios que buscan una consola más potente incluso en presencia de un simple monitor con resolución Full HD, ofreciendo varias posibilidades que van desde una mayor velocidad de fotogramas hasta una mejora gráfica aportada por filtros antialiasing adicionales. La presencia del soporto HDR se mantiene, incluso en este caso.

Por último, aunque no cuenta con la presencia de un reproductor Blu Ray 4K, PS4 Pro también soporta esta resolución desde un punto de vista multimedia, con la posibilidad de acceder al catálogo de películas de Netflix o YouTube en resolución nativa 4K; por supuesto, para todos los vídeos y títulos soportados.

Así que, en el conflicto PS4 vs PS4 Pro, ¿cuál de las dos consolas es la adecuada para ti? Lo que es importante tener en cuenta es que al comprar la PlayStation 4 Slim básicamente encontrarás en tus manos una “PS4 2.0”, con especificaciones técnicas similares y diferencias en términos de rendimiento gráfico casi inexistentes. Al igual que los otros modelos Slim del pasado, la PS4 Slim es una versión más pequeña y eficiente de la consola propuesta en el lanzamiento. La audiencia a la que va dirigido este sistema es la que aún no dispone de una PlayStation 4, ya que los usuarios con un modelo no Slim del sistema no obtendrían beneficios especiales comprando esta nueva edición de la plataforma, sino sólo en lo que se refiere al consumo de energía. No te sientas tentado por el deseo de recuperar una PS4 Slim para reemplazar tu PS4 (siempre y cuando funcione correctamente, está claro) porque no notarías ninguna mejora.

¿Para quién fue diseñada la PS4 Pro? En este caso la respuesta es menos simple de lo esperado. En teoría, la consola fue creada para satisfacer el deseo de los jugadores de tener un sistema más potente en sus manos, capaz de sacar algo más en términos de rendimiento de su consola. A diferencia de la Xbox One X, que hace de su potencia el medio perfecto para los usuarios que buscan una experiencia 4K nativa , PS4 Pro quiere representar el punto de encuentro entre los usuarios que tienen un televisor de 4K y los que siguen siendo fieles a su monitor Full HD.

Por un lado, la PS4 Pro ofrece una experiencia dinámica de 4K que proporciona un aumento de resolución de 4K con una clara mejora en la calidad de las gráficas, mientras que, por otro lado, proporciona importantes mejoras en el antialiasing incluso para los usuarios que no disponen de un monitor UHD. Para asegurar este tipo de mejora, sin embargo, la decisión es tomada directamente por los desarrolladores de los diferentes títulos, que son libres de proponer una experiencia mejorada sólo para el 4K o capaces de ofrecer diferentes ajustes gráficos. Un ejemplo, en este sentido, puede ser el de Rise of the Tomb Raider, que presenta un modo 4K, pero también un modo a 60 fps a 1080p para los usuarios que poseen una PS4 Pro en combinación con un monitor Full HD.

Vamos ahora a ver las diferencias e las ofertas relativas a PS4 vs PS4 Pro.