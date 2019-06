PS4 Chasis D: de qué se trata y qué ha cambiado con respecto al modelo anterior

PS4 Chasis D: las innovaciones y las diferencias

Es evidente que cuando hay que hablar de PS4 Chasis D – código del modelo CUH-2000 – hay que tener en cuenta que, al igual que lo que ocurrió en el pasado con PS One, PS2 Slim y PS3 Slim, se trata de una consola básicamente igual en rendimiento pero renovada en muchos aspectos, presentando además una estética ligeramente diferente a la de las versiones anteriores. El hardware ha sido obviamente modernizado, teniendo que cumplir con un nuevo estándar de tamaño de caja (26,5 x 28,8 x 3,8 cm frente a 27,5 x 30 x 5,3 cm del Chasis C) y el consumo de energía, bajó a 165 W (es decir reducido del 37%) para mejorar la eficiencia energética.

Esta mejora es ciertamente bienvenida, especialmente para aquellos jugadores que aman las sesiones de juego largas y luego, a finales de mes, tienen que enfrentarse con la factura de la electricidad. Ahora que sabemos que los detractores del potencial de hardware de este sistema producido por Sony ciertamente no encontrarán en la PS4 Chasis D algo que le haga cambiar de opinión, hablemos de lo que ha (o no ha) cambiado.

Por lo tanto, comenzamos confirmando que la CPU, una versión más reciente del modelo que ya se encuentra en la PlayStation 4 actualmente presente en nuestros hogares -un AMD Jaguar custom de 8 núcleos que viaja a 1,6 GHz y ofrece la misma arquitectura a partir de 28 nanómetros- tiene un rendimiento similar con un consumo de energía reducido. La GPU es también un AMD y ofrece la misma frecuencia de trabajo de 800 MHz y 1,84 teraflops a la que estamos tan acostumbrados por los chasis anteriores; el soporte para HDR está claramente presente, como en los modelos anteriores, gracias a la reciente actualización del sistema. También la cantidad de RAM es obviamente la misma, es decir 8 GB GDDR5, y el disco duro en la consola es de 500 GB o 1 TB (como en PS4 Chasis C) y funciona a 5400 rpm. Claramente como en los modelos anteriores, será posible instalar un nuevo disco duro o SSD en nuestra PS4, pero no entiendo esta elección de omitir de los mercados occidentales el modelo que ofrece, de forma nativa, 1 TB de memoria , ya que sería la capacidad de memoria óptima para tener que instalar varios juegos sin el estrés relacionado con el espacio restante.



Por contrasto, hablando de lo que realmente ha cambiado, en primer lugar hay finalmente una antena Wi-Fi que soporta la frecuencia de 5 GHz y esto, junto con la transición de la tecnología Bluetooth 2.1 a Bluetooth 4.0, llena un vacío hasta ahora presente en las especificaciones técnicas de la PlayStation 4. La estética del producto, como dije antes, es ligeramente diferente y estos cambios son probablemente los más fáciles de observar; el doble estilo para el acabado de la superficie de la caja ha sido abandonado en favor de un único acabado opaco con el logotipo PlayStation colocado en el centro, sólo el elemento brillante de la plataforma.

En el nivel de conectividad se observan similitudes, con una pequeña mejora pero a costa de una carencia que para algunos jugadores podría resultar grave. En la PS4 Chasis D tenemos, como siempre, una salida HDMI 1.4 y una AV, y ahora nos encontramos con dos puertos USB 3.1 que sustituyen a la 3.0, pero lamentablemente vemos un abandono del puerto S/PDIF para la salida de audio digital. Esta falta socavará la capacidad de muchos jugadores para aprovechar sus auriculares de alta gama para juegos y sistemas de sonido envolvente que utilizan el formato DTS, si no es por medio de algún adaptador que se recuperará por separado.

El cambio más drástico, sin embargo, aplicado a la estética de la consola fue la eliminación de la barra de luces en favor de un LED – situado encima de la nueva ubicación donde se encuentra el botón de encendido – que realizará la misma función, es decir resaltar el estado de encendido o de stand-by del sistema . Con todas estas mejoras, tanto para las dimensiones más compactas como para la eficiencia, es normal esperar que el peso del sistema sea decididamente inferior; de hecho, la PS4 Chasis D ha perdido casi medio kilo y por lo tanto baja a 2,1 Kg de masa total. Por último, cómo no mencionar las pequeñas pero bienvenidas variaciones aplicadas al “nuevo” controlador DualShock 4. Esta versión 1.1 ofrece un acabado mate homogéneo, al contrario de lo que tenemos ahora, un cambio en la coloración del d-pad y de las barras analógicas, ahora gris para referirse al diseño de las generaciones anteriores de consolas Sony, y la adición de una pequeña barra de luz frontal dentro del touchpad.



En conclusión, entonces, repito una consideración que hicimos tanto en la discusión PlayStation 4 Slim vs PlayStation 4 Pro que durante el análisis del Chasis C. CUH-2000 es claramente el mejor modelo de PS4 actualmente a la venta, pues ofrece grandes innovaciones en el frente del ahorro de energía (además del factor de forma de menor impacto) y cualquiera que no tenga una versión de esta consola debe considerar absolutamente la compra de este modelo en lugar de los anteriores.

Sin embargo, con la llegada en noviembre de PlayStation 4 Pro esta declaración está destinada a perder su valor, ya que en esa consola los cambios serán mucho más interesantes, con soporte para juegos a resolución 4K y más. En el caso de que tengas uno de los antiguos chasis A, B o C, para concluir, no creo que valga la pena gastar dinero para dar el salto a la PS4 Chasis D. Recomiendo la compra, por lo tanto, sólo a los que todavía no poseen una PlayStation 4.