PS4 Chasis C: las diferencias entre los Chassis

PS4 Chasis C: las innovaciones y las diferencias

Tras los primeros avistamientos en Japón, a partir de septiembre de 2015 está disponible en el mercado el tercer modelo de PlayStation 4, el CUH-1200 o PS4 Chasis C. Este modelo, en detrimento de los anteriores, presenta varias diferencias de aspecto y no sólo, aunque Sony no ha anunciado nada al respecto.

Las primeras diferencias que golpean el ojo son definitivamente el nuevo panel y las teclas de encendido y expulsión del disco. El panel superior izquierdo, que se puede quitar para reemplazar el disco duro de la consola, ya no es negro brillante, sino opaco, creando una superficie lisa en toda la consola y mucho menos propensa a rayarse. Los dos botones de la parte delantera de la PS4 ya no son soft touch, sino que se sustituyen por los clásicos botones a presión, con un grosor de aproximadamente un milímetro si se mira el lateral de la consola. También hay una ligera diferencia en la posición de los tres puertos traseros, que de izquierda a derecha son: display port, HDMI y Ethernet. También hay algo nuevo cuando enciendes tu PlayStation 4: el LED instalado para dividir las secciones izquierda y derecha ya no recorre toda la línea de separación. Mostrando una iluminación más corta, pero más fuerte y más visible incluso durante el día.

Si el ruido era uno de los peores defectos de los modelos CUH-1000 y 1100, esta PS4 Chasis C es más silenciosa. Incluso sin necesidad de realizar pruebas con equipos específicos para medir decibelios, la consola produce menos ruido cuando los ventiladores giran a su máxima velocidad. Incluso si el ruido no desaparece, la reducción del ruido sigue siendo un aspecto muy positivo, ya que los propietarios de los dos primeros modelos conocen bien esa sensación de lanzadera en el arranque que tiene la PlayStation 4 cuando los ventiladores giran a toda velocidad. Aunque tenemos una consola menos ruidosa, la otra cara de la moneda es un sistema ligeramente más “caliente” que los modelos anteriores. Nada de exagerado; pero hay quienes prefieren tener una consola un par de grados más fría que una que haga menos ruido.

Para los más frikis, si vamos a ver el modelo CUH-1200 en su interior, podemos ver cómo Sony ha sustituido los dieciséis bloques de RAM de 512 MB GDDR5 por ocho bloques del mismo tipo, pero con el doble de memoria, o 1 GB. Esto se refleja en un menor espacio ocupado en la placa base y en la eficiencia energética de la consola. En combinación con un transformador más pequeño que también es más eficiente energéticamente, la PlayStation 4 es 300 gramos más ligera que sus predecesoras y pesa 2,5 kg. No hubo cambios en la arquitectura del procesador, que se mantuvo en 28 nanómetros. En cuanto al consumo de energía, por otro lado, hay ahorros considerables de hasta 30 W menos en esta PS4 Chasis C, lo que es muy interesante a los ojos de aquellos que se fijan en el consumo y la eficiencia energética.