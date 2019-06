Portero automático inalámbrico: los mejores productos del mercado

Nest Hello

El primer portero automático inalámbrico avanzado que queremos recomendar es el Nest Hello, la renombrada marca también fabricante de cámaras de vigilancia, termostatos y otros dispositivos para el hogar inteligente. El intercomunicador inalámbrico Nest Hello se compone de un cuerpo con un excelente acabado y un diseño extremadamente agradable. En la parte inferior del cuerpo -de menos de 3 cm de grosor- encontramos el gran botón redondo, rodeado de un anillo azul de luz; simétricamente, en la parte superior, el ojo de la cámara. Dispone de un sensor de 1/3″ y una resolución de 3 megapíxeles, capaz de grabar vídeo en formato 4:3 (formato especialmente adecuado para un videoportero), con un ángulo de visión muy amplio, igual a 160 °. También está la función HDR, que permite tener imágenes claras y legibles incluso con fuertes contrastes de luz y sombra, durante la noche se activará automáticamente el iluminador de infrarrojos, para garantizar el pleno funcionamiento de la cámara, incluso en completa oscuridad. En el lado de audio hay un conjunto de altavoz y micrófono, que garantiza la comunicación bidireccional entre el intercomunicador inalámbrico y el smartphone a través del cual se controla.

Sí, ya que es un portero automático inalámbrico smart, se conecta a la red doméstica Wi-Fi (en la banda de 2,4 GHz), y enviará a nuestro smartphone cualquier notificación de un evento, como por ejemplo alguien que pulsó el botón (el intercomunicador también se conecta al tradicional zumbador, siempre de forma inalámbrica), o una notificación de un movimiento sospechoso detectado por la cámara, siempre activa.

En cualquier momento y lugar, si dispones de conexión a Internet, puedes conectarte al Nest Hello para ver el streaming en directo de la cámara, comunicarte con un cliente o utilizar mensajes pregrabados que el intercomunicador inalámbrico repetirá para nosotros (una buena conveniencia si en ese momento no podemos hablar). Si somos suscriptores del servicio Nest Aware, también podemos aprovechar las funciones de reconocimiento facial. Por último, Nest Hello se integra con el altavoz smart Google Home, convirtiéndolo en una herramienta adicional de control por voz y zumbador, si disponemos de un Chromecast (2ª generación) podremos enviar imágenes a la TV tomadas desde la cámara del intercomunicador inalámbrico.

Para la instalación de Nest Hello en lugar de su timbre o intercomunicador tradicional, es necesario que lleguen los cables de baja tensión, típicos de estos accesorios. En particular, el transformador debe ser de 16-24V AC, 8 VA. Las páginas de soporte de la página web de Nest explican cómo identificar qué tipo de componentes tienes, para que tú mismo puedas encargarte de la instalación. En caso de duda, la operación puede ser llevada a cabo fácilmente por cualquier electricista, o puedes contactar un instalador certificado por Nest Pro.