Portátiles gaming MSI: nuestra guía de compras

MSI GS65 Stealth

Sólido, eficiente y sobre todo con un diseño y un factor de forma superlativos. Uno de los mejores portátiles gaming MSI, este portátil no tendrá los gráficos más potentes del mercado, con una tarjeta gráfica GTX 1060 de 6 GB, pero gracias a su procesador Intel i7-8750H y sus 16 GB de RAM ofrece una base muy sólida para disfrutar de grandes experiencias con cualquier juego moderno. Con una pantalla de 15,6 pulgadas a 144 Hz, un grosor de sólo 1,8 cm y un peso de 1,8 kg, este modelo es un compromiso entre el gaming y la comodidad. Si te apasionan los videojuegos pero la idea de llevar ladrillos en la mochila no te atrae, y te gustaría usar un portátil MSI para otros propósitos también, es una buena elección.