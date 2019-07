Portátil Xiaomi: guía a los modelos de la marca china

Portátil Xiaomi: la serie Air

Los portátiles de la serie Air de Xiaomi son el punto medio entre el rendimiento y la portabilidad. Se caracterizan por un diseño elegante y delgado, que a primera vista podría recordar al de los Apple MacBooks: el marco está hecho de metal y las pantallas mantienen diagonales bastante reducidas; en particular encontraremos un pequeño modelo de 12 pulgadas, y uno más tradicional de 13. ¿Para quién recomendamos un portátil Xiaomi Mi Air? Gracias a su peso mínimo, estos portátiles son ideales para aquellos que viajan con frecuencia y necesitan un dispositivo que no se sienta demasiado en una bolsa o mochila. Debido al precio asequible, incluso muchos estudiantes universitarios pueden encontrar estos dispositivos interesantes. Por último, añadamos que se trata de bonitos PCs de ver, el logo de Xiaomi no es particularmente evidente y no altera la imagen de un producto elegante, hecho enteramente de aluminio, por lo que incluso aquellos que estén más atentos al diseño de sus objetos probablemente se sentirán satisfechos con estos portátiles Xiaomi. Como veremos, las especificaciones técnicas varían de un portátil a otro y si necesitas un buen rendimiento tendrás que orientarte en algunos modelos específicos.