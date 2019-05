Portátil tablet: los dispositivos híbridos más interesantes del momento

Portátil tablet: cuál comprar

Los portátiles desmontables 2 en 1, más conocidos como portátiles tablet, son dispositivos versátiles que son especialmente adecuados para su uso en desplazamientos. Consisten en dos partes que se pueden separar: una parte superior, que incluye la pantalla, y un teclado. A diferencia de un portátil tradicional, los componentes de hardware no están en la parte inferior, sino detrás de la pantalla. Esto permite utilizar la parte superior del portátil tablet incluso cuando está separado del teclado. A través de la pantalla táctil se puede interactuar con el sistema incluso en ausencia de teclas y touchpads.

Para preservar la usabilidad, el sistema operativo de un portátil tablet puede detectar cómo se está utilizando el dispositivo. Si el teclado está conectado, la interfaz mostrada será la interfaz tradicional de un ordenador portátil con Windows. Si lo estás usando como una tableta, verá la versión de Windows diseñada para su uso con dispositivos con pantalla táctil.

Normalmente asociamos la idea de los ordenadores portátiles de sobremesa con la de los dispositivos diseñados para su uso en movimiento: ligeros, compactos, cómodos de llevar en el bolso. El hardware generalmente no es tan bueno, incluso para asegurar una buena autonomía a un dispositivo hecho para acompañarnos de viaje. Pero en realidad también hay portátiles de alto nivel, adecuados no sólo para aquellos que buscan un portátil que no sea demasiado exigente para viajar para navegar por la web, gestionar el correo o ver algunas series en el tren. También habrá dispositivos en esta guía, así como Ultrabooks, adecuados, por ejemplo, para un profesional que a menudo se encuentra trabajando en movimiento. Pero empecemos a verlos, desde los más baratos hasta los más profesionales.