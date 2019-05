Portátil GTX 1070: no sólo los clásicos modelos de gaming

Portátil GTX 1070: cuál comprar

En la mayoría de los casos, un portátil GTX 1070 está diseñado para jugar. Esta tarjeta gráfica de Nvidia, quizás acompañada de un procesador de alto rendimiento, te permite jugar a los juegos más desafiantes sin compromiso. No sólo eso, la 1070 también está funcionando bien con la VR: si planeas usar un visor, este chip es una de las opciones más sensatas. Puede haber casos, o mejor dicho, usuarios, para los que los portátiles GTX 1070 no significan necesariamente (o exclusivamente) portátiles para el gaming. Dentro de esta guía hemos recogido los modelos de portátiles con tarjeta gráfica Nvidia GTX 1070 que por apariencia, peso y tamaño, son mas parecidos a un portátil tradicional que a uno de gaming. Estos portátiles se pueden utilizar sin problemas incluso en el trabajo, ya que son menos llamativos que los portátiles clásicos para juegos. Estos últimos ni siquiera comparten el mismo tamaño: los portátiles que veremos están unidos por un diseño más delgado y un peso relativamente bajo. Si quieres llevarlo contigo en la carretera o en un viaje de negocios, no tendrás el problema de tener un peso exagerado en tu mochila o bolso.

El precio de los modelos de portátil GTX 1070 que veremos no es nada despreciable: ya al principio nos enfrentamos a componentes de hardware de alto nivel, típicos de las configuraciones de gama alta. Si consideramos el esfuerzo adicional realizado para diseñar una caja más delgada, hecha con materiales que a menudo eran ligeros y resistentes en su momento, podemos entender por qué la lista de precios de estos productos supera los 2.000 euros. Si buscabas un producto menos elitista y exclusivamente orientado a los juegos, encontrarás lo que necesitas en la guía mejores portátiles gaming GTX 1070. Continúa leyendo esta guía si lo que buscas es un producto más versátil, ligero y menos llamativo, adecuado no sólo para el juego, sino también para profesionales y creativos.