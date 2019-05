Portátil GTX 1060, no sólo gaming: los modelos más versátiles

¿Cómo te imaginas un portátil con una tarjeta gráfica Nvidia GTX 1060? La presencia de esta GPU dedicada de gama alta te hace pensar inmediatamente en un portátil para juegos grande y pesado lleno de LEDs de colores, y en la mayoría de los casos, así son las cosas. Pero no es que cada portátil GTX 1060 es un dispositivo llamativo e intransportable: en esta guía veremos juntos que también hay modelos que se acercan a los portátiles tradicionales, más delgados y elegantes. Si estás buscando un portátil potente que no sea muy llamativo, has venido al lugar correcto.