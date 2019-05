Con los años, he acumulado miles de horas de juego en todas las consolas importantes. Esto me ha permitido tener una visión de 360 ° del mercado de las consolas Sony y Microsoft, pero también obtener un conocimiento profundo de la industria del juego en las computadoras portátiles, aliados perfectos en la movilidad.

Portátil Gaming es una serie de guías de compras diseñadas para aquellos que buscan un ordenador portátil de juego. En esta colección encontrarás, de hecho, varias guías y consejos diseñados específicamente para un objetivo. Ayudarte a elegir el mejor portátil de juegos para sus necesidades específicas.

El universo de los portátiles, hoy en día, es realmente vasto. Demasiado grande, especialmente a los ojos de un usuario menos experimentado que está deseando comprar un portátil por primera vez. Hoy en día, de hecho, existen portátiles de todas las formas y tamaños, diseñados y construidos para diferentes categorías de usuarios, con sus respectivos usos. Sobre esta base decidimos desarrollar una serie de guías de compras organizadas de acuerdo con tus necesidades y/o preferencias, categorizándolas por ejemplo por la naturaleza del portátil, luego por su tamaño, su ligereza, sus componentes o su factor de forma. Todas estas guías (y muchas otras) las encontrará en está página que te permitirá tener una visión de 360° del vasto universo de los portátiles gaming, ayudándote a comprar de acuerdo a tus necesidades.

Para desarrollar estas guías, de hecho, nuestro equipo de redacción examinó uno por uno los portátiles gaming de las principales marcas, seleccionando los mejores y colocándolos en sus categorías de pertenencia. Para ello, hemos recurrido exclusivamente a los mejores sitios de comercio electrónico disponibles en España- como Amazon – dándote la oportunidad de tener siempre los mejores precios en los productos que verás aparecer en nuestros artículos. La relación calidad/precio es importante para nosotros, y pensamos que sin duda es lo mismo para todos los que leen esta página y que se enfrentan a una compra de estas proporciones. Cuando usted está a punto de hacer una compra de este tipo, nuestro consejo es que tengas visión de futuro. Al gastar un poco más, a menudo, podrás obtener un producto más duradero, o con algo extra. En este sentido, garantizamos nuestro compromiso de ofrecerte los mejores precios disponibles en la red, con el objetivo de facilitar tu compra y para que disfrutes de la mejor relación calidad/precio de los productos seleccionados por nosotros.

Todos los artículos son constantemente monitoreados por nuestro equipo y actualizados mensualmente. Con el fin de ofrecerte una vista constantemente actualizada del mejor portátil gaming del mercado. Es por eso que en nuestras guías nunca encontrarás productos obsoletos, sino que puede estar seguro de que siempre tendrás disponibles los últimos productos, equipados con las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Ponemos mucho cuidado en garantizarte sólo lo mejor, para que puedas estar seguro de que comprar un producto que aparece en nuestras guías de compra no te decepcionará. Para más detalles sobre cómo producimos nuestras guías, sin embargo, te remitimos a la página de cómo trabajamos.

Última actualización de Mayo 2019.

Qué portátil gaming comprar: los factores a considerar

La elección de un portátil gaming podría ser una elección muy trivial. La propia definición de los portátiles de juego podría transmitir la idea de que cualquier modelo da la oportunidad de jugar cualquier título del mercado, incluso el último lanzamiento, sin el más mínimo problema.

La realidad, como sucede a menudo, es diferente. De hecho, hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de comprar un producto de este tipo y responden a diferentes tipos de necesidades. Comencemos, en primer lugar, con la ficha técnica de un portátil gaming, es decir, el motor real que funciona bajo el chasis. Básicamente, cualquier portátil de juegos ofrece una tarjeta técnica de alto nivel, pero dividida por la gama de precios y, por supuesto, el rendimiento. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el procesador que monta un portátil gaming, la presencia de un Intel Core i5 o un AMD equivalente de la familia Ryzen es absolutamente esencial para los juegos de nivel medio/alto. Por regla general, para conseguir el máximo rendimiento, siempre tomando como ejemplo los portátiles con CPU Intel, se consideran los productos con procesadores Intel Core i7, ya sean de la generación anterior de Intel Kaby Lake (en este caso un i7 7700HQ o 7700HK) o de la última octava generación de Intel Coffee Lake.

No son menos importantes los requisitos en términos de tarjeta de vídeo con respecto a la elección de un teléfono de juegos. En este caso, como puedes ver en las guías de compras que aparecen a continuación, hemos pensado en selecciones de productos específicamente divididas por la tarjeta de vídeo montada, tomando como punto de partida la última generación de tarjetas de vídeo de la serie 10 de Nvidia y empezando desde la más básica Nvidia GTX 1050 hasta la más potente Nvidia GTX 1080.

En este caso, la memoria RAM y el almacenamiento casi no suponen ningún problema, es decir,cada portátil gaming decente tienen una selección de componentes que ya son en gran medida suficientes para un rendimiento óptimo en el ámbito de los juegos. Normalmente las soluciones propuestas por las diferentes marcas ofrecen una capacidad media entre 8 y 16 GB de RAM, mientras que en el lado del almacenamiento cada vez más fabricantes utilizan una solución híbrida con la presencia de una SSD M.2 para la instalación del sistema operativo y para el software más exigente en términos de rendimiento, y una unidad de disco duro mecánica de alta capacidad (normalmente de 1 ó 2 TB).

Finalmente, es muy importante analizar en detalle el rendimiento y las especificaciones del monitor integrado. Esto se debe no sólo a que cada vez son más los jugadores que buscan paneles con alta frecuencia de actualización (120 o 144 Hz), sino también a que los portátiles para juegos con una resolución de 4K van a afectar significativamente al rendimiento del producto. Con una ficha técnica de nivel medio/alto, siempre es mejor centrarse en un portátil gaming con panel Full HD, capaz de ofrecer una buena calidad de imagen manteniendo el máximo rendimiento; mientras que con productos de gama mucho más alta el 4K se combina con las monstruosas especificaciones técnicas de este tipo de productos. Ten en cuenta, sin embargo, que una resolución de 4K aplicada a paneles de 15 o 17 pulgadas no siempre tiene éxito en la transmisión de ese efecto WOW que se puede encontrar en televisores con pulgadas mayores.

La primera variable que influye en la compra de un portátil gaming es definitivamente la tarjeta de vídeo.

Otro factor de importancia primordial en la elección de un portátil gaming es las pulgadas del monitor, especialmente en lo que se refiere al transporte y al espacio que ocupa.

Si tu búsqueda del ordenador portátil gaming para comprar no se basa en una solicitud específica, sino que simplemente estás buscando lo mejor de lo mejor, sólo hay una cosa que hacer. Lee nuestra guía de compras específicamente diseñada para sugerir el mejor PC portátil para juegos, sin compromiso de ningún tipo.

