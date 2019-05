Portátil Gaming RTX: nuestra guía al ray tracing portátil

Nuestro análisis

Cómo seleccionamos los productos

Todos los productos de las guías de compras se seleccionan mediante el método Ridble. Se trata de un modus operandi que hemos desarrollado y perfeccionado a lo largo del tiempo y que consta de cuatro fases.

Cada producto entra en nuestro sistema de radar cuando se hace oficial. Los rumores los chismes y las charlas no nos interesan. A través de diversas fuentes (comunicados de prensa, invitaciones a eventos, etc.), cada Especialista recoge información oficial sobre la existencia de productos pertenecientes a su categoría de especialización.

Sin embargo, para ser considerado para ser incluido en nuestras guías, un producto debe cumplir con un requisito necesario: elegibilidad. Esto significa que sólo los productos que realmente se pueden comprar en Italia y ahora en España (en línea y offline) son considerados para nuestras guías de compra.

La tercera fase es la fase de prueba. Aunque existen similitudes, cada tipo de portátil para gaming requiere tener en cuenta diferentes propósitos y necesidades, y el estudio de estos aspectos para conocer cuáles son los méritos, defectos y potencial de los distintos productos es la piedra angular de nuestra figura de Especialista.

Finalmente, los productos que reciben una calificación positiva son seleccionados para ser incluidos en nuestras guías de compras. Este proceso de selección se repite al menos una vez al mes, debido a las actualizaciones mensuales de nuestras guías de compras. Siempre que nos encontramos en estas circunstancias, los especialistas cuestionamos la posición de los productos dentro de la guía, con el fin de garantizar siempre al consumidor las mejores opciones disponibles en cada momento.

Pruebas técnicas

La elección de qué parámetros utilizar para esta guía de portátil gaming RTX se basa en un factor principal. Si, de hecho, la mayoría de las guías sobre los portátiles de juego tienen un cierto grado de compromiso, considerando también los sacrificios desde el punto de vista de la forma o de los diferentes usos (ver películas, escribir o editar), aquellos que buscan específicamente una tarjeta de vídeo de la serie RTX simplemente quieren sacar el máximo partido de los juegos. Como resultado, mis pruebas se basaron en llevar los juegos al límite y probar las capacidades de la nueva tecnología raytracing. Si normalmente doy un cierto valor también al precio, ya que más allá de un cierto costo los beneficios deben ser considerados con cautela, en este caso la restricción ha sido quitadas. La gama alta de la guía está por lo tanto diseñado para jugadores extremos.

Esto no significa que nos fijamos únicamente en la estabilidad de la velocidad de cuadro, la resolución y la velocidad de carga para establecer los modelos. La ergonomía sigue teniendo cierto valor, aunque sea pequeño, ya que más potencia equivale a un tamaño y peso considerables. La validez de los sistemas de disipación juega un papel clave, ya que correr los juegos a los niveles más altos crea una gran cantidad de calor que podría ralentizar un portátil. Además de la tarjeta gráfica, también debe tener en cuenta la memoria disponible y el tipo de procesador. Estos modelos de portátiles estarán en su mejor momento en el futuro, una vez que los juegos puedan aprovecharlos de forma óptiva, y el resto de la configuración debe ser a la altura.

Otros factores importantes son el tipo de pantalla y su comportamiento durante el juego. Las pruebas de juego también se han llevado a cabo fuera del hogar, con el fin de verificar la portabilidad real de ciertas soluciones. La duración de la batería también juega un papel importante, aunque en los portátiles para juegos siempre se limita a unas pocas horas a plena capacidad. Por último, el teclado y los altavoces también tienen un cierto valor, ya que en estos niveles espero que un portátil pueda ofrecer una experiencia de juego premium en todos los aspectos.