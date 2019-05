Portátil gaming GTX 1080: los mejores de nuestra guía

MSI GT83VR 8RG Titan SLI

La selección del mejor portátil gaming GTX 1080 se cierra con un producto único diseñado para un rango limitado de usuarios y particularmente exigente en términos de rendimiento. El MSI GT83VR Titan SLI lleva la potencia pura de los mejores ordenadores de sobremesa para juegos a un portátil, aunque su tamaño no es perfectamente compatible con un transporte cómodo. Casi se podría definir una máquina de juego All in One, equipada con todas las funcionalidades que se pueden encontrar en un equipo fijo, incluyendo la presencia de un teclado mecánico con retroiluminación RGB personalizable (completo con trackpad lateral que también actúa como touchpad numérico) y un monitor de 18,4 pulgadas con resolución Full HD. MSI GT83VR, sin embargo, también ofrece una configuración interna monstruosa, con una CPU Intel Core i7 8850H, 32 GB de RAM DDR4 y dos tarjetas de vídeo Nvidia GTX 1080 en SLI. En este caso, por lo tanto, este portátil muy especial proporciona un rendimiento increíble incluso en juegos de 1080p, que puede ser utilizado tanto para los títulos clásicos de la última generación, tanto en términos de uso con periféricos dedicados a la realidad virtual. Para completar el conjunto, este portátil permite el máximo rendimiento también desde el punto de vista multimedia, tanto por la presencia de un sistema de audio Dynaudio como por el reproductor y grabador Blu Ray integrado.