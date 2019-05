Portátil freeDOS: dónde y cuándo comprar uno

Portátil freeDOS: cuál comprar

¿Qué motiva a un usuario a comprar un portátil freeDOS? Dejando a un lado las razones menos legítimas, todavía hay varios casos en los que podría ser más barato comprar un PC sin Windows a un precio más bajo. Por ejemplo, hay algunos que ya tienen una licencia de Windows, tal vez recuperada de un equipo que ya no está en uso. Pero también aquellos que tienen la intención de obtenerlo, mediante la compra de una clave en Internet y la descarga de la ISO de Windows 10 desde el sitio web oficial del fabricante. O, alguien podría no estar interesado en el sistema operativo de Microsoft: después de todo, hay muchas distribuciones gratuitas de Linux perfectamente capaces de satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios.

Pero ¿dónde puedo encontrar un portátil freeDOS a un precio asequible? Ese es el primer problema. Si ya has hecho un recorrido por las tiendas online más importantes, como Amazon o Ebay, puede que hayas notado que sí, hay portátiles freeDOS, pero no tantos. Y no sólo eso, a menudo los modelos no son tan atractivos: hardware de generaciones pasadas, a menudo de gama baja…. En resumen, es fácil encontrar un portátil limitado, porque es obsoleto o particularmente barato. Es cierto: un portátil con procesador Intel Pentium o Celeron, que ya no tiene un precio muy alto, en la versión freeDOS acabará costando muy poco. La solución perfecta si estabas buscando un portátil para realizar algunas tareas básicas. Pero, ¿qué pasaría si estuvieras buscando un producto de mayor nivel? Si en algunos países, como Alemania, hay una amplia gama de portátiles freeDOS, aquí en Italia la situación es diferente y hay muy pocos modelos que se puedan comprar sin un sistema operativo Windows preinstalado. Por lo tanto, a menos que compres en tiendas extranjeras (aceptándo con un diseño de teclado diferente y costos de envío más altos), las posibilidades siguen siendo escasas.

Las alternativas a los portátiles freeDOS

Sí, es cierto: has llegado a esta página porque estás buscando un portátil freeDOS. Pero antes de llegar a la selección de modelos, queríamos asegurarnos de que ya se habían considerado todas las alternativas. Dado que la selección de estos productos (de los que todavía son válidos, al menos) sería realmente limitada, ¿por qué no echar un vistazo a algunos modelos tradicionales de todos modos? Quien comenzó con la intención de instalar Ubuntu o cualquier otra distribución de Linux puede eliminar el sistema operativo de Microsoft, o considerar una solución dual-boot. Aquellos que buscaban una forma de ahorrar algo en el precio de un nuevo portátil, pueden echar un vistazo a nuestras selecciones de portátiles por gama de precios, como los mejores portátiles de 300 euros, o los mejores portátiles de 200 euros. Probablemente te sorprenderás al descubrir que incluso entre los portátiles baratos hay muchos productos buenos, incluso con pantalla Full HD y SSD como estándar.

Si no tienes prisa, en vez de elegir un portátil freeDOS, una buena manera de ahorrar dinero es aprovechar algunas ofertas. En días especiales como el Black Friday o el Cyber Monday en noviembre, o el Amazon Prime Day, será mucho más fácil traer a casa un ordenador portátil a un precio de descuento. Alternativamente, es necesario monitorear constantemente los panfletos de las diferentes cadenas, esperando esa oferta sea agarrada sobre la marcha. Y si no tienes tiempo para hacer esto, semana tras semana? Sólo tienes que añadir la página “ofertas de portátiles” a tus favoritos y consultarlas de vez en cuando para estar al día con las ofertas más interesantes en las diferentes tiendas.

Y aquí hemos llegado finalmente a nuestra selección: si todavía quieres apuntar a un portátil freeDOS, en las siguientes líneas encontrarás los modelos que has elegido para ti. Obviamente, sólo encontrarás productos actuales y realmente convenientes: no hay muchos, pero tal vez haya uno adecuado para ti… ¿qué está esperando para averiguarlo?