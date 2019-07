Portátil Dell: ¿Cuáles son los mejores?

Portátil Dell: cuál comprar

Dell es una empresa con sede en los Estados Unidos que ha estado fabricando computadoras portátiles desde sus inicios en 1984. Es uno de los mayores actores del mundo en este campo. Los portátiles Dell son populares y apreciados por los usuarios de todo el mundo. Esto se debe a una serie de características como la excelente calidad de construcción, diseños elegantes y modernos, y un servicio esmerado y eficiente. ¿Has decidido comprar un portátil Dell? Probablemente has empezado a consultar las páginas de algún eCommerce en busca del modelo que mejor se adapte a tus necesidades. ¿O lo buscastes, sin mucho éxito, en alguna cadena de electrónica? Tal vez no sabías que el canal que esta empresa favorece para la venta de sus productos es su propio sitio web, por lo que difícilmente encontrarás un portátil Dell en exhibición en Mediaworld o Unieuro. ¿Por qué esta elección? Entre las razones principales se encuentra lo que también es una de las mayores fortalezas de Dell: la amplia gama de opciones de personalización reservadas para el usuario. Para cada modelo básico tendrás una gran libertad de elección en cuanto al modelo de procesador, la cantidad de RAM y memoria en el disco duro o SSD; incluso puedes seleccionar el tipo de pantalla, optando por una pantalla táctil, en lugar de una de 4K.

¿Sólo se puedes comprar un portátil Dell en la tienda de la empresa? Si has hecho un breve recorrido en línea antes de llegar a esta guía, sabrás que la respuesta es no. Los principales eCommerce, como Amazon, Eprice o Ebay, tienen en su catálogo muchos modelos Dell. Por supuesto, no en todas las configuraciones posibles. Pero con respecto a las series más populares, como XPS o Inspiron, será fácil encontrar diferentes variantes. Otras líneas, especialmente las profesionales Latitud o Precisión, estarán menos extendidas. Por cierto, ¿ya has decidido qué familia de portátiles Dell es la adecuada para ti? Si todavía tienes ideas confusas, aquí tienes un breve resumen de todas las líneas que existen actualmente en el mercado. Una vez que hayas identificado la que tenga las características que más se ajusten a tus deseos, desplázate hacia abajo por la guía hasta el capítulo dedicado para obtener toda la información detallada.

Dell Inspiron: son los portátiles Dell dedicados al sector del consumo . Esta familia también incluye modelos 2 en 1. Los precios pueden variar: desde portátiles baratos, ideales para aquellos que hacen un uso básico del PC y no quieren gastar tanto , hasta aquellos cuyos precios superan ampliamente los 1000 euros. En la gran mayoría de los casos, por lo tanto, el Inspiron es un excelente punto de partida, ya sea que desees un producto básico o que estés buscando algo más potente.

son los portátiles Dell dedicados al . Esta familia también incluye modelos 2 en 1. desde portátiles ideales para aquellos que hacen un , hasta aquellos cuyos precios superan ampliamente los 1000 euros. En la gran mayoría de los casos, por lo tanto, el Inspiron es un excelente punto de partida, ya sea que desees un producto básico o que estés buscando algo más potente. Dell Vostro : Dell tiene una larga historia de fabricación de ordenadores para la empresa . El Vostro representa el segmento medio-bajo de los portátiles profesionales de Dell. Su diseño es espartano y tienen algunas características típicas de los PCs utilizados en la empresa : muchas opciones de conectividad, lector de huellas dactilares y otras medidas de seguridad…. Los portátiles Dell Vostro pueden ser adquiridos no sólo por profesionales, sino también por consumidores privados.

: Dell tiene una larga historia de fabricación de . El Vostro representa el de los portátiles profesionales de Dell. Su diseño es espartano y tienen algunas : muchas opciones de conectividad, lector de huellas dactilares y otras medidas de seguridad…. Los portátiles Dell Vostro pueden ser adquiridos no sólo por profesionales, sino Dell Latitude : el mejor de la gama entre los portátiles profesionales de Dell. Fichas técnicas, materiales, calidad de construcción (y precio) superior al Vostro.

: el mejor de la gama entre Fichas técnicas, materiales, calidad de construcción (y precio) superior al Vostro. Dell XPS : Una de las líneas de portátiles más populares de Dell. Se trata de Ultrabooks de gama alta , caracterizados por componentes de hardware de alto nivel, materiales de primera calidad (en primer lugar, aluminio), peso y tamaño reducidos para ser utilizados fácilmente incluso en movimiento.

: Una de las líneas de portátiles más populares de Dell. Se trata de , caracterizados por componentes de hardware de alto nivel, materiales de primera calidad (en primer lugar, aluminio), peso y tamaño reducidos para ser utilizados fácilmente incluso en movimiento. Dell Precision : Estaciones de trabajo Dell: se trata de portátiles con componentes de hardware que pueden compararse con un ordenador de escritorio para uso profesional.

: Dell: se trata de portátiles con componentes de hardware que Dell G Serie y Alienware: portátiles Dell dedicados a los jugadores más apasionados. Los primeros, caracterizados por precios más bajos, son adecuados para aquellos con un presupuesto reducido, mientras que Alienware es una marca de alto nivel, conocida y apreciada en el círculo de los aficionados. ¿Qué distingue a estos portátiles? Más que nada, la presencia de tarjetas de vídeo de alta gama, seleccionadas entre las mejores que ofrecen Nvidia y AMD Radeon.

Y ahora, después de esta resumen general en las principales líneas de portátiles Dell, presentamos nuestra selección de los que son los mejores actualmente disponibles, divididos por series.