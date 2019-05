Portátil 15 pulgadas: descubramos lo mejor del mercado

Lenovo Legion Y530

La línea Legion nació para satisfacer los deseos de los jugadores, pero la Legion Y530 de Lenovo que hemos elegido para esta guía del mejor portátil 15 pulgadas es en realidad un producto bastante versátil. Su diseño es ciertamente peculiar, pero no tan llamativo como el de un portátil para juegos: incluso aquellos que buscan un portátil para trabajar pueden descansar tranquilamente, durante las reuniones no atraerán demasiadas miradas. El portátil está equipado con una pantalla IPS de resolución Full HD, incrustada en marcos finos. La caja es de color negro opaco, con las palabras Legión en la tapa, se puede abrir esta última hasta 180 grados. El peso del PC es de 2,3 kg.

El Lenovo Legion Y530 está equipado con un procesador i5 de alto rendimiento perteneciente a la última generación de Intel Coffee Lake, el i5-8300H, un quad-core que funciona a una frecuencia mínima de 2,30 GHz y máxima de 4,00 GHz. También hay 8 GB de RAM DDR4 y una tarjeta gráfica Nvidia GTX 1050 con 2 GB de memoria dedicada. El rendimiento de este chip es suficiente para jugar en Full HD en detalle medio (especialmente cuando se trata de títulos recientes y/o particularmente pesados), pero su presencia también es una ventaja en la edición de vídeo y el modelado 3D. Un disco SSD de 128 GB, junto con un disco duro tradicional de 1 TB, que se utilizará para el almacenamiento de datos, completa el equipo. Buena también la dotación de los puertos : hay el tipo C, hay 3 USB 3.1 estándar, puertos HDMI y Mini Display, Ethernet y tomas de audio. Es un poco extraña la ausencia total de un lector de tarjetas SD, que debe ser remediado con un lector USB dedicado. En conclusión, podemos recomendar este portátil Lenovo tanto como un buen punto de partida para un jugador que no tiene un gran presupuesto (o que no siempre pretende jugar al máximo de los detalles), pero sobre todo para aquellos que, por trabajo o hobby, necesitan una máquina lo suficientemente potente, manteniendo un diseño elegante y no demasiado llamativo.