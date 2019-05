Portátil 12 pulgadas: descubramos lo mejor del mercado

Portátil 12 pulgadas: cuál comprar

De hecho, un portátil 12 pulgadas no es tan común. Si estás interesado en este formato bastante inusual, es posible que no hayas encontrado una amplia selección disponible. Entre los modelos más compactos que sobresalen están los de 13 y, o 10 pulgadas; se apunta los híbridos entre portátiles y tabletas (como los que se encuentran en nuestra guía de portátiles 2 en 1). Pero no te preocupes: si crees que quieres un cuaderno de 12 pulgadas, esta guía te ayudará a encontrar los mejores modelos.

Aunque no haya muchos, encontrarás ordenadores portátiles de diferentes rangos de precios. Si deseas un portátil de 12 pulgadas sin excesivas exigencias, tal vez sólo para navegar por la web, enviar unos cuantos correos electrónicos o ver películas durante un viaje, no necesitas invertir grandes cantidades. Encontrarás modelos por menos de 500 euros, ideal sobre todo si tienes que comprar un portátil para un chico que lo llevará en su mochila, o quizás para un estudiante universitario que necesita un coche para tomar notas en clase. Los portátiles de 12 pulgadas con el precio más alto, sin embargo, pertenecen a una categoría que muy a menudo se acerca a la de Ultrabook. Si estás buscando un ordenador de alta calidad, tanto para la construcción como para hardware específico, tendrás que pagar más. Como siempre, las preguntas clave que debes responder son: ¿Cuál es mi presupuesto? Pero sobre todo, ¿qué quiero hacer con mi nuevo portátil 12 pulgadas? Después de eso, puedes elegir entre los modelos que hemos seleccionado los mejores para tus necesidades.