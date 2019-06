PlayStation 4 vs Xbox One: comparamos los sistemas Sony y Microsoft de octava generación

Después de echar un vistazo a los modelos ofrecidos por Sony, es hora de continuar con nuestra comparación PlayStation 4 vs Xbox One y ver lo que tiene que ofrecer la conocida empresa de Redmond, California. Las consolas en cuestión son Xbox One S y Xbox One X, que como PS4 Slim y PS4 Pro están pensadas para dos tipos distintos de usuario.

Xbox One S

Esta consola no es más que la nueva versión de la Xbox One original, que ofrece a los usuarios varias mejoras más o menos considerables, y la más inmediata de reconocer es el diseño. El hecho de que la consola ya no parezca un “decodificador”, como a muchos usuarios les gustaba informar, es un hecho muy bienvenido y esto también viene acompañado de una reducción del 40% en el volumen ocupado. Además, la consola incorpora ahora el sistema de alimentación -algo que debería haberse incluido desde el principio.

A nivel de características cambiadas, Xbox One S pierde el puerto Kinect, ya que Microsoft ha decidido sabiamente dejar de soportar el dispositivo. En la parte posterior se encuentra la adición de un puerto de entrada HDMI, lo que hace que la consola sea compatible con los servicios de TV/SAT. Este hecho, además de la tecnología IR Blaster, hace de la plataforma una excelente solución “todo en uno” para aquellos que desean tener un centro multimedia único conectado a su televisor.

Xbox One S tiene un procesador AMD Jaguar 8 núcleos y 1,75 Ghz y una GPU Durango 2 de 2.914 MHz a nivel de componentes internos, y al igual que PS4 Slim, la RAM es de 8 GB. La diferencia, sin embargo, es que se trata de una tecnología más antigua, que es DDR3 y no GDDR5. Dicho esto, sin embargo, gracias a esta configuración Xbox One S soporta totalmente la resolución HDR y 4K para todo el contenido no relacionado con los juegos, en caso de que desees utilizar la consola en un televisor de 4K, sin embargo, Xbox One S hace un up-scaling a 2160p para todos los juegos.

En conclusión, en la comparación entre PlayStation 4 Slim y Xbox One S, ambos tienen el mismo rendimiento general, pero este último consigue ofrecer mayor resolución en pantallas de 4K. Como resultado, podemos decir que Xbox One S es una mejor opción para aquellos que quieren un sistema de juego que también actúe como un centro multimedia.

Xbox One X

Sólo falta una consola para resaltar, antes de pasar a seleccionar los mejores bundle, y hemos dejado la más potente en último lugar. La Xbox One X, de hecho, ostenta el récord de “la consola más potente del mundo”, y basta con echar un vistazo a las especificaciones para entender por qué.

Como ya hemos dicho en nuestros artículos Xbox One S vs Xbox One X y PS4 Pro vs Xbox One X, el procesador Xbox One X es una variante over-clocked de 2,3 GHz (en lugar de 1,75 GHz) del AMD Jaguar 8-core ya incluido en Xbox One S. El aumento es ciertamente notable, pero no tanto como el que se encuentra en la RAM/VRAM (que ahora asciende a 12 GB GDDR5) y en la GPU Scorpio, que puede contar con un impresionante volumen de transferencia de datos para una plataforma de uso en el hogar (hasta 6 teraflops). Todo esto se ha hecho por una sola razón: hacer de Xbox One X la única consola capaz de renderizar juegos en resolución nativa de 4K.

Xbox One X es una consola más cara que Xbox One S, y todo ello en nombre de 4K. Las diferencias entre Xbox One X y Xbox One S, de hecho, son sólo los juegos nativos de 4K, el soporte para 4K Blu-Ray y codificación H.265 para grabar películas en 4K/60 fps, de lo contrario es la misma consola, soportando de hecho la misma biblioteca de títulos. Por lo tanto, parece claro que tienes que considerar comprar Xbox One X exclusivamente para explotarlo con un televisor de 4K, de lo contrario no hay razón para preferirlo a Xbox One S. A diferencia de PlayStation 4 Pro, de hecho, Xbox One X no tiene nada que ofrecer fuera de los juegos de 4K ya que no hay el modo “performance“. Por lo tanto, la comparación PlayStation 4 vs Xbox One X no ofrece un claro ganador; por un lado Xbox One X es el único sistema que realmente puede ofrecer el 4K, por otro lado PS4 Pro tiene mucho que ofrecer incluso fuera de este nicho. Todo depende de ti.