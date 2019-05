Placa base gaming barata: cómo y cuál elegir

ASUS PRIME B350-PLUS (AMD)

Esta placa base gaming barata tiene un formato ATX y admite procesadores AMD con conectores AM4. Hay cuatro ranuras DDR4 que soportan frecuencias de hasta 3.200 MHz, mientras que las otras ranuras son un PCIe 3.0 x16, un PCIe 2.0 x16, dos PCIs y dos PCIe 2.0 x1. Las entradas SATA 3 son cuatro, y también hay una ranura M.2; en la parte posterior, finalmente, hay cuatro puertos USB 3.1 Gen1 y dos USB 2.0.

Si lo que buscas comprar es un MOBO que no sea demasiado caro pero que merezca acomodar tu construcción AMD, ASUS PRIME B350-PLUS desempeñará muy bien este papel. Como placa madre ATX, el nivel de versatilidad es muy bueno, especialmente en términos de conectividad y soporte para los componentes que se insertan en las ranuras de expansión. El único aspecto que podría considerarse como no realmente excelente es la cantidad relativamente limitada de entradas SATA 3, siendo cuatro, pero si esto no es un problema para ti no podemos hacer nada más que sugerir la compra de esta excelente placa base gaming barata.