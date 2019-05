Películas Nintendo Switch: las mejores para proteger la pantalla de tu consola

Películas Nintendo Switch: cuál comprar

Ahora que has comprado Nintendo Switch -si aún no lo has hecho, siempre puedes aprovechar las últimas ofertas de Amazon– y quieres aprovechar al máximo las posibilidades que te ofrece la consola, la protección de la pantalla es un factor absolutamente importante para disfrutar de las funciones portátiles y, al mismo tiempo, reducir al mínimo los riesgos. Mientras que Nintendo siempre ha dado prioridad a la durabilidad de sus sistemas portátiles, en comparación con la anterior Nintendo 3DS perfectamente transportable con su cuerpo cerrado y su resistente pantalla táctil, la Switch cuenta con un panel multitáctil de 6″, igual que un smartphone normal, con todos los riesgos que ello conlleva.

Y al igual que un teléfono inteligente, la Nintendo Switch también ofrece una variedad de soluciones de protección de pantalla, desde las clásicas películas protectoras para minimizar los arañazos y las huellas dactilares en la pantalla, hasta una protección mucho más segura que una película de vidrio templado. Todas las soluciones de películas Nintendo Switch que proponemos a continuación tendrán en cuenta tanto la calidad del producto, como las posibilidades ofrecidas sin alterar nada en el uso de la consola. Por último, si has encontrado el producto que estabas buscando también puedes echar un vistazo a nuestras guías para comprar accesorios de Nintendo Switch o juegos de Nintendo Switch para no perderte las últimas noticias sobre la nueva consola del gran N.