PC gaming portátil: los mejores modelos para jugar

PC gaming portátil: cuál comprar

Dimensiones imponentes, líneas agresivas (quizás sazonadas con la presencia del teclado RGB y otras luces de colores), pero sobre todo componentes de gran rendimiento, hasta el punto de poder compararlos sin vergüenza con ordenadores fijos de excelente nivel. Este es el identikit de la máquina a la que tú, jugador de portátil, estás apuntando: ¿verdad? Y estos son los productos que encontrarás en nuestra guía, en primer lugar equipados con procesadores de octava o séptima generación (lo que permite ahorrar un poco, sin tener que hacer compromisos significativos en términos de rendimiento) Intel i5 o i7, pertenecientes a las series de alto rendimiento HQ o HK. A diferencia de las CPUs que se encuentran en los portátiles más comunes (serie U de ahorro de energía), esta categoría particular de componentes es capaz de proporcionar el rendimiento necesario para los juegos más avanzados.

Pero son las tarjetas de vídeo las que son los verdaderos protagonistas de una configuración diseñada para un jugador de portátiles. Olvídate de las soluciones de chip gráfico de gama alta integradas en el procesador de Nvidia GeForce GTX o AMD Radeon RX. Todas las propuestas que encontrarás en las próximas líneas sabrán cómo ejecutar en tu nuevo portátil todos los últimos títulos. Por supuesto, con una tarjeta de vídeo de gama baja (como la GTX 1050) tendrás que hacer algunos compromisos (jugar con menos detalle, escalar a resoluciones más bajas…), especialmente con juegos que requieren más recursos. Mientras que los chips de alto nivel serán capaces de hacer frente a las demandas más extremas, como jugar en 4K en detalles altos, sin que los fps caigan y haciendo que la experiencia de juego sea desagradable.

Desde el punto de vista del rendimiento no hay mucho más que decir: una vez que hayas establecido el nivel al que quieres jugar (también y sobre todo en función del presupuesto disponible) te guiaremos en la elección del modelo que mejor se adapte a tus necesidades como “jugador de portátil”. Puedes estar tranquilo con respecto a todos los demás usos comunes: ninguna de las bestias que encontrarás en la guía dudará en tareas como la navegación web (incluso con muchas pestañas del navegador abiertas), Office Suite, multimedia, edición de fotos. Hasta las tareas aún más complejas no deberían causar problemas: no es casualidad que configuraciones como las que estamos a punto de sugerir sean elegidas no sólo por los jugadores , sino también por aquellos que utilizan el portátil para trabajar y utilizan software como CAD 2D y 3D, edición de vídeo….

Si nos enfrentamos a máquinas que no hacen concesiones en términos de hardware, esto no significa que no haya limitaciones en otras áreas. La primera cuestión a considerar es la portabilidad: en la gran mayoría de los casos, los jugadores que usa un pc gaming portatil prefieren pantallas grandes (15 o 17 pulgadas), para disfrutar plenamente de la experiencia de juego, sin necesidad de un monitor externo. Además de este factor, hay que tener en cuenta que los componentes de alto rendimiento ocupan mucho espacio, entre los sistemas de refrigeración, etc. La caja del PC debe ser lo suficientemente grande como para acomodarlas. Por lo tanto, es fácil encontrar modelos de portátiles que pesen 3 o 4 kg. Si sólo utilizas tu portátil en casa, no deberías tener ningún problema. Pero si no sólo eres un jugador, sino también un estudiante universitario, por ejemplo, y tu portátil tendrá que acompañarte todos los días de camino a y desde tu universidad, es posible que quieras comprar un portátil de 15 pulgadas y empezar a pensar en una mochila de buena calidad que reduzca la tensión en la espalda.

Un segundo elemento a tener en cuenta es la autonomía: el hardware de los PC para juegos también consuma mucha energía. Olvídate de llegar al final de una jornada laboral con estos dispositivos, que incluso cuando se utilizan en modo de ahorro de energía a menudo tienen dificultad en alcanzar las 4 horas. Cuando se trata de juegos, la duración de la batería se reduce aún más: no esperes sesiones de juego de más de 1 hora si está lejos de una toma de corriente. También hay que tener en cuenta que el rendimiento de un portátil de juegos conectado a la red será mejor que el del modo batería: en resumen, si tienes la oportunidad, el consejo es que juegues con el portátil conectado a la red eléctrica.

Empezamos con nuestra selección de los mejores modelos de PC gaming portátil.